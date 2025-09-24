Marija Šerifović potaknula raspravu anketom na Instagramu: ''Je li batina izašla iz raja?''

Srpska pjevačica iskoristila je Instagram za niz objava o odgoju.

Srpska pjevačica Marija Šerifović, koja je 2023. godine postala majka sina Marija, podigla je prašinu na društvenim mrežama objavama i anketom o odgoju.

Naime, ona je na Instagramu objavila anketu u kojoj su ljudi glasali ''za'' ili ''protiv'' o temi - Je li udaranje djece opravdana odgojna metoda.

Marija Šerifović - 3 Foto: Instagram

''Jedna, za početak tjedna, lagano balkansko-roditeljska anketa: Je li batina iz raja izašla?'', pitala je pjevačica.

Marija Šerifović na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Što je to imala u ruci? Udovica poginulog nogometaša skupila svu snagu i prošetala crvenim tepihom

Rezultati njezine ankete su pokazali da većina vjeruje u tu staru narodnu poslovicu – čak 68% sudionika. S druge strane, 32% ispitanih smatra da fizičko kažnjavanje nije metoda odgoja.

Galerija 25 25 25 25 25

Marija je zatim na Instagramu objavila još jedan video pod nazivom ''Nepopularna psihologija: ljubav, odgoj, čvrsta ruka i karakter''. U njemu jedna influencerica ističe da se u moderno vrijeme jako puno polaže na prava djece, te da je otac u obitelji izgubio svoju ulogu.

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput je osim rođendana imala još jedan veliki razlog za slavlje, sama se pohvalila

Je li fizičko kažnjavanje opravdana odgojna metoda? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Zbog ovih objava, njezini pratitelji su dobili dojam da se pjevačica zalaže za tradicionalni odgoj, iako nigdje to zapravo nije istaknula.

Marija je sina dobila s pomoću surogat-majke koja ga je rodila u Los Angelesu.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ova atraktivna dama? Vječni neženja ostavio ju je četiri mjeseca nakon poroda

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Tko je novi holivudski frajer? Dres je zamijenio ulogama kojima plaši publiku

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njezino nasljeđe je neizbrisivo: Priča o glumici koja je ljepotom i borbom očarala cijeli svijet