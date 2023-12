Mariji Šerifović ostvarila se velika želja, vijest je dosad čuvala u strogoj tajnosti: ''Sine moj...''

Marija Šerifović postala je majka, a svoje prvo dijete dobila je preko surogat-majke, ostvarila joj se dugogodišnja želja.

Srpska pjevačica Marija Šerifović ovih dana ima predivan razlog za slavlje.

Kako prenosi srpski Kurir, Marija je postala majka, a svoje prvo dijete dobila je preko surogat-majke.

Dječak se rodio početkom prosinca, a Marija se svime pohvalila i na svojim društvenim mrežama.

''Ljubav je došla! Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života! Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima sto šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono sto dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve!'' napisala je pjevačica uz videozapis na kojem drži bebinu ruku.

''Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo… Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj'', rekla je Šerifović za Blic.

Ove vijesti sve su ugodno iznenadile, a Marija je trudnoću držala u strogoj tajnosti.

U starim intervjuima već je nekoliko puta rekla kako sanja da bude majka, a već je tada znala i koje će ime dati svom djetetu kad se jednog dana rodi.

''Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem'', rekla je prije nešto više od godinu dana.

