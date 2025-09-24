Maja Šuput je osim rođendana imala još jedan veliki razlog za slavlje, sama se pohvalila

Dojmovi nakon rođendana Maje Šuput još se ne stišavaju, a pjevačica se pohvalila i kako je imala još jedan razlog za slavlje.

Naša pjevačica Maja Šuput nedavno je proslavila svoj 46. rođendan u velikom stilu, ali slavlje nije bilo vezano samo uz njezin rođendan.

Na Instagramu je otkrila kako je uz rođendan proslavila i – razvod od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram

"Proslava razvoda i rođendana. Nikad neću zaboraviti ovu noć, ovu proslavu, ove predivne ljude i našu ljubav... Bilo je toliko dobro da mi ni sad nije dobro Hvala vam ljudi, obožavam vas", napisala je Maja na Instagramu uz još fotki s proslave.

Podsjetimo, Maja je vijest o razvodu otkrila upravo putem društvenih mreža. Više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''

Galerija 30 30 30 30 30

Na proslavi rođendana, na kojoj je bilo mnogo poznatih uzvanika, pojavio se Splićanin Šime Elez, s kojim se Maju u posljednje vrijeme sve češće povezuje.

Šime Elez i Maja Šuput - 9 Foto: Instagram

Šime Elez i Maja Šuput - 6 Foto: Instagram

Kamere su čak uhvatile i trenutak kada su razmijenili nježnosti, što je dodatno potaknulo glasine da je upravo on novi muškarac u njezinu životu. Više pročitajte OVDJE.

Šime je Maji čak i zapjevao na fešti, a izbor pjesme će vas nasmijati. Detalje saznajte OVDJE.

Marko Grubnić, Maja Šuput, Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Markantni Splićanin objavio je i prve prisne fotke na Instagramu s našom pjevačicom. OVDJE pročitajte poruku koju joj je poslao.

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Naša pjevačica sama je pred gostima slagala svoju rođendansku tortu. Fotke pogledajte OVDJE.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ova atraktivna dama? Vječni neženja ostavio ju je četiri mjeseca nakon poroda

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Tko je novi holivudski frajer? Dres je zamijenio ulogama kojima plaši publiku

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda starija kći našeg političkog para? Iza mlade ljepotice stoje impresivna postignuća