Kako izgleda starija kći našeg političkog para? Iza mlade ljepotice stoje impresivna postignuća

Starija kći bračnog para Puljak proslavila je 29. rođendan, a njezina mama sve je obilježila na Facebooku.

Naša političarka Marijana Puljak na društvenim mrežama posvetila je dirljivu objavu starijoj kćeri Emi.

Naime, Ema je proslavila 29. rođendan.

''23. rujna 1996. godine ova djevojčica je žurila van iz maminog trbuha jer je znatiželja ubijala. Kako tada tako i do danas, naša prvorođena princeza upoznaje svijet i kroči neumorno naprijed 100 na sat, organizirajući i sebe i nas, čak i iz dalekog svijeta. Sretan ti rođendan, Ema, ljubimice naša'', napisala je te dodala nekoliko njezinih fotografija.

Inače, Ema je uspješna je mlada znanstvenica. Nakon što je na zagrebačkom FER-u magistrirala računarstvo, odlučila je školovanje nastaviti u inozemstvu. Upisala je doktorski studij u Barceloni.

Marijana i Ivica Puljak Foto: Tom Dubravec/Cropix

Marijana i bivši splitski gradonačelnik u braku su od 1995. godine, osim Eme imaju i sina Tomu te kćer Ivu. Nedavno su proslavili godišnjicu braka, a Marijana je objavila neviđene fotke s vjenčanja. Pogledati ih možete OVDJE.

Ivica i Marijana Puljak - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Marijana i Ivica Puljak Foto: Ante Cizmic/Cropix

Nedavno je objavila i neočekivani video iz sabora, sve je nasmijala usporedbom s hit-serijom. O čemu se radi saznajte OVDJE.

Ivica i Marijana Puljak - 6 Foto: Tom Dubravec/Cropix

