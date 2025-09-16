Slavi se! Supruga bivšeg splitskog gradonačelnika pokazala neviđene svadbene fotke

Marijana i Ivica Puljak slave godišnjicu braka, a ona je tim povodom na društvenim mrežama podijelila fotke s vjenčanja.

Političarka Marijana Puljak i njezin suprug, bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak, imaju velik razlog za slavlje.

Naime, ovaj par slavi 30. godišnjicu braka, a ona je na Facebooku objavila fotografije s njihovog vjenčanja, kao i fotku neba nad Splitom na dan njihove svadbe.

Marijana i Ivica Puljak Foto: Tom Dubravec/Cropix

''16. 9. 1995. 30 godina mlađi i (skoro) toliko kila lakši. Zvijezde su se ovako posložile na nebu taj dan, a mi se još uvijek slažemo'', glasio je emotivnu opis uz fotke.

Njihova ljubavna priča započela je još dok su studirali na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

"Počeli smo hodati na trećoj godini faksa, čini mi se. Valjda sličimo, pa su nas mijenjali za brata i sestru", ispričala je jednom prilikom Marijana u Dnevniku Nove TV.

Ivica i Marijana Puljak - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Zajedno su dobili troje djece, kćeri Ivu i Emu te sina Tomu. A OVDJE pogledajte obiteljsku fotku na kojoj su pažnju ukrale prekrasne kćeri i zgodni sin.

