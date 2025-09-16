Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli

Maja Šuput nastupila je na Vinkovačkim jesenima pa privukla pozornost svih svojom jednostavnom mini haljinom.

Maja Šuput ponovno je dokazala da je prava kraljica scenskog nastupa kada je ovog vikenda nastupila na Vinkovačkim jesenima.

Publiku je, osim svojim prepoznatljivim energičnim nastupom, osvojila i odabirom stajlinga koji je plijenio pažnju.

Umjesto raskošnih i blještavih kreacija na kakve smo navikli, Maja se ovaj put odlučila za jednostavnu, ali efektno krojenu haljinu. Kratka, svjetloružičasta kreacija naglasila je njezinu figuru, dok su detalji poput zlatnih narukvica, upečatljivih naušnica u obliku ruže i raskošne ogrlice s natpisom dodatno zaokružili modni dojam.

Na pozornici je Maja zračila samopouzdanjem, a njezina kombinacija jednostavnosti i glamura pokazala je da ponekad upravo minimalistički pristup daje najveći efekt.

A gdje je Šime Elez?

Osim što su uživali u koncertu, mnogi su se pitali i gdje je Šime Elez, s kojim se Maju posljednjih tjedana često povezuje. Iako se očekivalo da bi mogao biti njezina pratnja u Vinkovcima, Šime se ipak nije pojavio na ovom događanju, a na svom Instagramu objavio je priču iz Splita.

