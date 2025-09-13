Potvrđuju li ove fotke sva šuškanja? Tople poglede Šuput i Splićanina uhvatili su fotografi

Maja Šuput i Šime Elez bili su u prvom javnom zajedničkom izlasku, fotografi su ih uhvatili u opuštenom izdanju.
O njihovoj vezi šuška se već tjednima, ali nijedno od njih to ne želi potvrditi.
Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Ipak, fotografi su ih sada uhvatili dok su opušteno razgovarali za stolom, a Maja je zaljubljeno gledala u visokog Šimu.
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Ovih dana Šuput je na Instagramu objavila i prvu fotogafiju sa Šimom, pogledajte ju OVDJE.
Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR
Već se neko vrijeme priča da su Maja i Šime novi ljubavni par na domaćoj sceni, a njihove objave na društvenim mrežama samo su dodatno podgrijale nagađanja. Nedavno su oboje dijelili iste prizore iz Splita, što je dalo naslutiti da provode vrijeme zajedno.
Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR
Inače, Elez se pojavio i u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", u kojem su izmjenjivali vruće poglede i scene, a ubrzo nakon toga paparazzi su ih uhvatili u strastvenim trenucima na jahti.
Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR
Šime Elez - 1 Foto: Instagram
