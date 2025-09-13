Potvrđuju li ove fotke sva šuškanja? Tople poglede Šuput i Splićanina uhvatili su fotografi

Maja Šuput i Šime Elez bili su u prvom javnom zajedničkom izlasku, fotografi su ih uhvatili u opuštenom izdanju.

Pjevačica Maja Šuput sinoć je prvi put sa sobom u javnost povela markantnog Splićanina Šimu Eleza.

O njihovoj vezi šuška se već tjednima, ali nijedno od njih to ne želi potvrditi.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Ipak, fotografi su ih sada uhvatili dok su opušteno razgovarali za stolom, a Maja je zaljubljeno gledala u visokog Šimu.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Ovih dana Šuput je na Instagramu objavila i prvu fotogafiju sa Šimom, pogledajte ju OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Već se neko vrijeme priča da su Maja i Šime novi ljubavni par na domaćoj sceni, a njihove objave na društvenim mrežama samo su dodatno podgrijale nagađanja. Nedavno su oboje dijelili iste prizore iz Splita, što je dalo naslutiti da provode vrijeme zajedno.

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR

Inače, Elez se pojavio i u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", u kojem su izmjenjivali vruće poglede i scene, a ubrzo nakon toga paparazzi su ih uhvatili u strastvenim trenucima na jahti.

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

Šime Elez - 1 Foto: Instagram

