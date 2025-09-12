Jasna želja chefa Marija Mihelja za novu sezonu MasterChefa: ''Želim da to otkriju!''

MasterChef se i ove godine vraća na male ekrane, a pred žirijem je novi niz kulinarskih izazova i inspirativnih priča kandidata. Chef Mario Mihelj, poznat po svojoj smirenosti i pravednosti, otkrio nam je što publika može očekivati od nove sezone, kako se slaže s kolegama u žiriju te zašto vjeruje da je kuhanje puno više od posla – za njega, to je način života.
''Osjećam se super! Jedva čekam da sve počne. Ove sezone će biti svega – dobre atmosfere, puno kuhanja i učenja, puno testova i zanimljivih preobrata''.
Mario Mihelj - 1 Foto: Nova TV
Najmekši član žirija, ali uvijek pravedan
Sebe opisuje kao člana žirija koji voli podržati kandidate, ali i biti realan:
''Ja mogu reći da sam najmekši član žirija (doslovno). Pravedan sam i pun savjeta''.
Za njega svaki dan donosi nove izazove, no najveće zadovoljstvo vidi u razvoju kandidata:
''Svaki dan je novi izazov, a najveće zadovoljstvo je vidjeti kako se kandidati razvijaju i sve više i bolje kuhaju''.
Od sudionika očekuje mnogo, ali najviše strast i kreativnost:
''Od njih najviše očekujem da nas slušaju, da budu kreativni, da pokušaju maksimalno prenijeti svoje emocije na kuhanje i samo jelo''.
Mario Mihelj - 2 Foto: Nova TV
Strast nije dovoljna bez tehnike
Mihelj priznaje kako kandidati dolaze s puno teorijskog znanja, no praksa zna biti iznenađenje:
''Da, kandidati dođu s puno teoretskog znanja, ali u praksi to nije baš tako jednostavno''.
Ističe i da ljubav prema kuhanju sama po sebi nije dovoljna za profesionalni nivo:
''Ne može! Jer ako se želi zagrebati u profesionalno kuhanje, onda treba učiti o tehnikama te ih treba znati upotrebljavati''.
Jedan od savjeta koji redovito ponavlja kandidatima jednostavan je, ali ključan:
''Kandidatima uvijek ponavljam da probaju hranu koju kuhaju i da prije serviranja probaju sve zajedno''.
Dinamična kemija žirija
Raznolikost žirija smatra njihovom najvećom snagom:
''Jako smo različiti, ali se odlično nadopunjujemo i razumijemo. Postali smo prava ekipa, jako se dobro slažemo i mislim da se to i vidi na ekranu''.
Dodaje da različiti pogledi i iskustva pomažu u donošenju pravednih odluka:
''Baš je dobro da smo različiti jer onda vidimo sve dobre i loše strane i ništa nam ne promakne''.
Iako se gledatelji ponekad pitaju ima li žustrih rasprava, chef priznaje:
''Moram priznati da u ove dvije godine niti jedan put se takva situacija nije dogodila. Jako smo racionalni i objektivni''.
Mario Mihelj Foto: Nova TV
Profesionalno iskustvo i strast za edukacijom
Njegov pristup kandidatima oblikovalo je bogato iskustvo:
''Uvijek pristupam studiozno, s puno pitanja prema svemu, tako da mogu i dati puno savjeta. Moj način je takav da sam na raspolaganju tu za svakog kandidata da mu pružim što više informacija da bi bio bolji''.
Kao jednu od najvećih prekretnica u karijeri ističe vođenje kuhinje poznatog restorana:
''Kada sam prihvatio da budem chef kuhinje u El TORU, 9 lijepih godina''.
Danas radi na novom projektu – kulinarskoj radionici i učionici:
''Želim prenijeti svoje znanje što više na sve ljude koji su željni gastronomije. Tako odgajamo sve više i više ljude da žive i vole gastronomiju i snažimo kulturu stola''.
MasterChef kao motivacija i način života
Sudjelovanje u showu za njega je potvrda ljubavi prema poslu:
''Motivira vas da radite što volite kada vidite koliko vas javno ljudi podržavaju''.
Za novu sezonu ima jasnu želju:
''Volio bih da kandidatima donese sve ljepote što ovaj posao i poziv daju. Ma to nije ni posao, to je način života. Želim da to otkriju i da im se život promjeni za 360 stupnjeva te da poslije MasterChefa žive i uživaju do kraja života u gastronomiji jer je ona u cijelom svijetu to što nas sve povezuje – hrana spaja ljude''.
