Jasna želja chefa Marija Mihelja za novu sezonu MasterChefa: ''Želim da to otkriju!''

MasterChef se i ove godine vraća na male ekrane, a pred žirijem je novi niz kulinarskih izazova i inspirativnih priča kandidata. Chef Mario Mihelj, poznat po svojoj smirenosti i pravednosti, otkrio nam je što publika može očekivati od nove sezone, kako se slaže s kolegama u žiriju te zašto vjeruje da je kuhanje puno više od posla – za njega, to je način života.

S dolaskom nove sezone popularnog kulinarskog showa MasterChef, chef Mario Mihelj s osmijehom nam otkriva koliko je uzbuđen zbog svega što slijedi:

''Osjećam se super! Jedva čekam da sve počne. Ove sezone će biti svega – dobre atmosfere, puno kuhanja i učenja, puno testova i zanimljivih preobrata''.

Najmekši član žirija, ali uvijek pravedan

Sebe opisuje kao člana žirija koji voli podržati kandidate, ali i biti realan:

''Ja mogu reći da sam najmekši član žirija (doslovno). Pravedan sam i pun savjeta''.

Za njega svaki dan donosi nove izazove, no najveće zadovoljstvo vidi u razvoju kandidata:

''Svaki dan je novi izazov, a najveće zadovoljstvo je vidjeti kako se kandidati razvijaju i sve više i bolje kuhaju''.

Od sudionika očekuje mnogo, ali najviše strast i kreativnost:

''Od njih najviše očekujem da nas slušaju, da budu kreativni, da pokušaju maksimalno prenijeti svoje emocije na kuhanje i samo jelo''.

Strast nije dovoljna bez tehnike

Mihelj priznaje kako kandidati dolaze s puno teorijskog znanja, no praksa zna biti iznenađenje:

''Da, kandidati dođu s puno teoretskog znanja, ali u praksi to nije baš tako jednostavno''.

Ističe i da ljubav prema kuhanju sama po sebi nije dovoljna za profesionalni nivo:

''Ne može! Jer ako se želi zagrebati u profesionalno kuhanje, onda treba učiti o tehnikama te ih treba znati upotrebljavati''.

Jedan od savjeta koji redovito ponavlja kandidatima jednostavan je, ali ključan:

''Kandidatima uvijek ponavljam da probaju hranu koju kuhaju i da prije serviranja probaju sve zajedno''.

Dinamična kemija žirija

Raznolikost žirija smatra njihovom najvećom snagom:

''Jako smo različiti, ali se odlično nadopunjujemo i razumijemo. Postali smo prava ekipa, jako se dobro slažemo i mislim da se to i vidi na ekranu''.

Dodaje da različiti pogledi i iskustva pomažu u donošenju pravednih odluka:

''Baš je dobro da smo različiti jer onda vidimo sve dobre i loše strane i ništa nam ne promakne''.

Iako se gledatelji ponekad pitaju ima li žustrih rasprava, chef priznaje:

''Moram priznati da u ove dvije godine niti jedan put se takva situacija nije dogodila. Jako smo racionalni i objektivni''.

Profesionalno iskustvo i strast za edukacijom

Njegov pristup kandidatima oblikovalo je bogato iskustvo:

''Uvijek pristupam studiozno, s puno pitanja prema svemu, tako da mogu i dati puno savjeta. Moj način je takav da sam na raspolaganju tu za svakog kandidata da mu pružim što više informacija da bi bio bolji''.

Kao jednu od najvećih prekretnica u karijeri ističe vođenje kuhinje poznatog restorana:

''Kada sam prihvatio da budem chef kuhinje u El TORU, 9 lijepih godina''.

Danas radi na novom projektu – kulinarskoj radionici i učionici:

''Želim prenijeti svoje znanje što više na sve ljude koji su željni gastronomije. Tako odgajamo sve više i više ljude da žive i vole gastronomiju i snažimo kulturu stola''.

MasterChef kao motivacija i način života

Sudjelovanje u showu za njega je potvrda ljubavi prema poslu:

''Motivira vas da radite što volite kada vidite koliko vas javno ljudi podržavaju''.

Za novu sezonu ima jasnu želju:

''Volio bih da kandidatima donese sve ljepote što ovaj posao i poziv daju. Ma to nije ni posao, to je način života. Želim da to otkriju i da im se život promjeni za 360 stupnjeva te da poslije MasterChefa žive i uživaju do kraja života u gastronomiji jer je ona u cijelom svijetu to što nas sve povezuje – hrana spaja ljude''.

