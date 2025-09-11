Sjećate se zgodnog Nathana iz hit-serije? Pokoja sijeda nije ga puno promijenila

Jamesa Laffertya nemamo priliku često vidjet u javnosti, ali najnovije fotke dokaz su da se nije puno promijenio.

James Lafferty pamtimo prije svega po ulozi Nathana Scotta u megapopularnoj tinejdžerskoj seriji ''One Tree Hill''. Osim što je glumac, dokazao se i kao redatelj i producent.

Njegova karijera započela je još u djetinjstvu, a prve značajnije televizijske uloge ostvario je kao tinejdžer. Veliki proboj dogodio se 2003. kada je dobio ulogu Nathana – talentiranog košarkaša i buntovnog sina u obitelji Scott. Njegov odnos s bratom Lucasom (Chad Michael Murray) i suprugom Haley (Bethany Joy Lenz) bio je ključan za razvoj radnje, a lik je tijekom godina prošao nevjerojatan put – od arogantnog mladića do zrelog obiteljskog čovjeka i uzornog oca.

James Lafferty

Lafferty je u seriji pokazao izniman talent, posebno u emocionalno zahtjevnim scenama, što mu je donijelo veliku popularnost među obožavateljicama. Osim glume, okušao se i iza kamere – režirao je nekoliko epizoda One Tree Hilla, čime je potvrdio svoj svestrani talent.

James Lafferty

James Lafferty

James Lafferty

Nakon završetka serije 2012., nastavio je graditi karijeru u industriji. Pojavio se u projektima poput serije ''Underground'' i filma ''Small Town Crime'', a zajedno sa Stephenom Collettijem stvorio je seriju ''Everyone Is Doing Great'', koja istražuje život bivših zvijezda tinejdžerske televizije.

Danas ima 40 godina, a u javnosti se pojavljuje jako rijetko. Posljednji put viđen je početkom prošle godine na crvenom tepihu, gdje je pokazao da se nije puno promijenio – osim što je dobio pokoju sijedu, i dalje pažljivo održava svoj izgled.

James Lafferty

James Lafferty

James Lafferty

Na Instagramu ga prati više od 1,2 milijuna ljudi, a povremeno podijeli i trenutke iz privatnog života.

Kad je riječ o privatnoj strani, poznato je da se 2022. godine oženio glumicom Alexandrom Park, koju je upoznao tijekom rada na seriji ''The Royals''.

Par je sudbonosno ''da'' izgovorio na romantičnom vjenčanju na Havajima.

Fotke pogledajte OVDJE.

