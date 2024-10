Žene su ludjele za njim 2000-ih, a neodoljiv je i s 43 godine u novom filmu, u kojem se razgolitio!

Chad Michael Murray, kojeg poznajemo iz serije "One Tree Hill", nastupa u novom Netflixovu filmu "Čestita gospoda" i nije prošao neopaženo.

Chad Michael Murray, kojeg poznajemo kao košarkaša i srcolomca Lucasa Scotta iz serije "One Tree Hill", našao je angažman u filmu "Čestita gospoda". 43-godišnji glumac tumači glavnu ulogu u novom Netflixovu božićnom filmu, a već prve fotografije nisu razočarale.

Na njima se vidi Murray kako pleše bez majice, pokazujući svoje zategnute bicepse i isklesane trbušnjake. Za jedan nastup nosi kaubojski šešir i traperice, zatim polucilindar i naramenice u stilu kabareta, a u filmu mu se pridružuju Britt Robertson, Marla Sokoloff, Hector David Jr., Colt Prattes i Marc Anthony Samuel.

"Moramo malo promijeniti stvari i pomaknuti granice", izjavio je Murray o novom filmu u srijedu. "Uzimamo puno klišeja koji su stvoreni za ovaj žanr i ismijavamo ih na tako profinjen način."

Britt Robertson and Chad Michael Murray try to save a small-town performing venue by staging an all-male, Christmas-themed revue in new holiday film The Merry Gentlemen.



You can go ahead and mark your calendar for November 20. pic.twitter.com/YTAZDovRt2