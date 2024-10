Maldivi, Sejšeli, Bora Bora: Sve o zarukama i vjenčanjima poznatih Hrvata na vrućem pijesku egzotičnih otoka!

Egzotični otoci slavnim Hrvatima omiljena su ljubavna odredišta. O zarukama na vrućem pijesku dalekih rajskih otoka govore Maja Šuput i Snježana Schillinger. Koja slavna Hrvatica sa suprugom trenutačno uživa na medenom mjesecu na otoku na drugom kraju svijeta, zna naš Davor Garić.

Nema tog kutka svijeta na koji štikla Maje Šuput nije kročila, no egzotične Maldive neće zaboraviti. Na bijelom pijesku tog otočnog raja smještenog u Indijskom oceanu njezin je Nenad kleknuo i zaprosio je. Romantike u njihovu braku ima za izvoz.



''Nije da se zavodimo, ali, recimo, ne bih htjela da on više ne bude tako veseo i energičan. Jako je pozitivan i to je ono što mene drži, ta pozitivna energija. Znaš kad se probudiš pored nekog i on ti kaže: 'Ljubavi, hoćeš li kavicu?', da ti je lijepo. Zamisli da se probudiš pored nekog mrguda!'' priča Maja Šuput.



Sličan je scenarij na Maldivima doživjela i Snježana Schillinger. U takozvanom ''plutajućem doručku'' njezin je Franz sakrio i maleno iznenađenje. Dijamantni prsten zablistao je na njezinoj ruci.



Na Maldivima se zaručila i influencerica Sonja Kovač.



Severina je jedno od svojih vjenčanja imala na Zanzibaru. Za vjenčanje na atraktivnom zanzibarskom otočju uskočila je u tamošnji outfit, a pobjednica "Plesa sa zvijezdama! Valentina Walme i glumac Marko Petrić za svoj su medeni mjesec odabrali Sejšele. Ta je otočna država smještena u zapadnom Indijskom oceanu, udaljena oko 1600 km od obale Afrike, sjeveroistočno od Madagaskara. A ovih dana u srcu Pacifika, na otoku Bora Bora uživaju Sandra i Edis Elkasević. Ovaj raj na Zemlji izabrali su za svoj medeni mjesec, a naša slavna bacačica diska otkrila nam je da je Edis pravi romantik.



Čini se da u svijetu bogatih i slavnih, egzotika i ljubav idu ruku pod ruku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.