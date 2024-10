Je li ovo najčudniji par među poznatim osobama? Gej dizajner zaljubio se u 18 godina stariju Francuskinju, a koliko je tek ona neobična!

Michele Lamy i Rick Owens u braku su 18 godina, a kada su se upoznali on je bio u vezi s muškarcem koji je zamolio Michele da zaposli Owensa. Ona je od njega starija 18 godina.

Ona je 80-godišnja modna ikona, okružena misterijima. On je 62-godišnjak, kontroverzni modni dizajner i nekada deklarirani homoseksualac. Riječ je o Michele Lamy i Ricku Owensu, paru koji prkosi kritikama i osudama, ali njih to nije briga. To uspješno rade već punih 18 godina braka.

Michel je rođena Parižanka, iako neki sumnjaju da je Marokanka ili Rumunjka, a nakon studija prava radila je kao odvjetnica. Napravila je potpuni zaokret u karijeri nakon što je krenula nastupati u kabaretu. Izgradila je legendarni biznis otvorivši kultni restoran i kabaret ''Les Deux Cafe'', koji je svojedobno okupljao slavne face poput Madonne i Grace Jones, ali i druge umjetnike.

Ono što je povezalo nju i supruga Ricka je modni biznis kojeg je koncem 80-ih otvorila, i brend kojeg je stvorila pod nazivom Lamy. Upoznali su se preko njegovog tadašnjeg dečka, Ricka Castra. Castro i Michele su bili bliski prijatelji, a upravo on ju je zamolio da zaposli tada anonimnog dizajnera, Owensa, prenio je svojedobno portal Hypebeast dio njihove veze.

Kako je svojedobno priznao, Michele je privlačila Owensa, toliko da se on zaljubio u nju.

"Istina je da sam biseksualac. To ne bi trebalo biti tako. Ljudi to ne vole, bilo bi sjajno da je sve crno i bijelo, ali nekada se morate prilagoditi. Bilo bi lakše da kroz život idem kao stopostotni homoseksualac, bez stalne veze i s puno seksa'', rekao je ranije.

I dok je on predano radio za Michele, tako se i njegova karijera razvila. Postao je renomirani dizajner čiju odjeću su u kafiću ''Les Deux Cafe'' nosile slavne dame. Zahvaljujući tome osigurao si je luksuzne ugovore s buticima diljem Los Angelesa. Upravo je tada pokrenuo zajednički modni brand ''Rick Owens''.

Nakon što se kafić u međuvremenu zatvorio, par se preselio u Pariz gdje i dan danas živi, iako često borave i u Veneciji. Tajnu svog moćnog brenda opisali su ovako - Owens je kreativni mozak, a ona je ta koja ideje provodi u djelo.

Često pažnju privlače svojim izgledom, a više fotografija pogledajte u velikoj galeriji.

