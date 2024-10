Posrnulog glazbenika napuštaju prijatelji i suradnici, neki već kupuju šutnju brojnih žrtava

Uskoro se očekuje tužba više od 120 žrtava protiv P. Diddyja, a njihov odvjetnik Tom Buzbee potvrdio je kako su njegovi donedavni suradnici počeli pregovore sa žrtvama kako ih ne bi imenovali.

Posrnulog glazbenog mogula i repera Seana P. Diddyja Combsa počeli su napuštati njegovi donedavni suradnici.

Američkom pravosuđu javilo se više od 12 tisuća žrtava i svjedoka koji su voljni svjedočiti o događanjima na njegovim zabavama, poznatima pod nadimkom freak-offs, a tužbi se trenutačno priključilo više od 120 žrtava, od čega je njih 25 bilo maloljetno u vrijeme odvijanja zločina. Kako mnoge žrtve svojim svjedočenjem mogu uključiti brojne Combsove prijatelje i sudionike zabava, neke slavne osobe uz pomoć odvjetnika počele su dogovarati odštete i kupnju šutnje kako ih ne bi imenovali u tužbi.

"Svi su usredotočeni na to koje su druge slavne osobe bile uključene, tko će biti imenovan, tko će biti istaknut. Ne očekujem da će se to dogoditi ovaj tjedan", izjavio je odvjetnik žrtava Tom Buzbee za podcast "No Way Out". "Želimo biti sigurni, ako imenujemo pojedince osim g. Combsa, da smo obavili domaću zadaću jer će to izazvati vatrenu oluju i mi to razumijemo. Ako ste bili ondje u sobi, sudjelovali, gledali kako se to događa i niste ništa rekli ili pomogli prikriti, po mom mišljenju, imate problem."

Međutim, teksaški odvjetnik Buzbee obećao je kako će i dalje agresivno pokretati slučajeve poput ovoga i da nitko neće ostati zaštićen: "Puno je ljudi vidjelo te aktivnosti, puno je ljudi dopustilo da se nastavi, nisu rekli ništa, nisu intervenirali... svi ti pojedinci i subjekti su izloženi."

Tko se sve spominjao da je bio na zloglasnim zabavama, otkrijte OVDJE.

Na zloglasnim zabavama koristilo se i ulje za bebe, o čemu više možete otkriti OVDJE.

