Naša glumica progovorila o tajanstvenom partneru s kojim čeka prvo dijete!

Natjecateljica showa Tvoje lice zvuči poznato vijest o trudnoći odlučila je objaviti upravo u našoj zadnjoj epizodi.

Nakon što je fantastično odradila transformaciju u Dinu Dvornika, u showu tvoje lice zvuči poznato, Mada Peršić objavila je predivnu vijest svojim kolegama.

Naime, glumica čeka prvo dijete.

S obzirom na velike životne novosti, porazgovarali smo s njom o svemu što je čeka.

Što se tiče trudnoće, odmah na početku razgovora, otkrila nam je da su ona i partner jako sretni.

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Prvih dana kad sam saznala vijest bila sam malo zbunjena, ali jako zadovoljna. Saznali smo na Božić točno u ponoć. Odmah sam rekla svima za božičnim ručkom. Nisam ništa čekala ona tri mjeseca'', priznala je Mada koja je kad je njezin ljubavni životu u pitanju - jako tajanstvena.

Zanimalo nas je kako je njezin partner reagirao na predivnu vijest.

''Rekla sam mu isti čas u ponoć i rasplakao se od sreće i rekao da će to biti najvoljenija beba na svijetu. I da me voli. Na predivnu vijest je predivno reagirao'', rekla nam je Mada.

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

A kako je započela njihova ljubavna veza?

''Nekoliko mjeseci smo bili prijatelji i stalno se sretali jer radimo u istoj zgradi. Oduvijek mi je bio nekako doma, a i bila sam jako uzbuđena kad bi ga vidjela. Jednu večer mi je došla neodoljiva želja da ga poljubim. A ostalo je povijest, sadašnjost i budućnost'', otkrila nam je Mada.

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Tetoše li je sada bližnji i ekipa sa snimanja?

''Svi me tetoše. Joj, što je to lijepo kad si trudan, nitko ti ništa ne prigovara. Možda se boje ječmenca. Imam tu groznu naviku kašnjenja. S tendencijom promjene u točnost. Ali sada, čak i kad zakasnim, nitko me ne špota. Doduše skoro 5 mjeseci nitko poslovno nije ni znao da sam trudna. Tako da sam veliki dio trudnoće imala normalan tretman'', priča Mada koja priznaje da već ima ideju za ime djeteta.

''Da, da, naravno. Originalno je ime, kao moje. Neću odavati, jer hoću da se moja mala prva tako zove. Bit će vam super'', otkrila nam je Mada.

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Mada Peršić kao Severina Foto: Nova TV

A njezine transformacije u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' oduševljavaju žiri, ali i gledatelje ispred malih ekrana. Sad kada je prošlo neko vrijeme, može li izdvojiti koja jojo je za sad najdraža transformacija, a za koju smatra da se možda najlošije snašla?

''Možda najdraža Latino Lover Marc Anthony, tu sam si bila najseksi, i Lil Sis Nora koja je bila najšašaviji i najapsurdniji i nekako najlakši za mene nastup, i naravno kralj funka Dino Dvornik u čijem liku i djelu sam i objavila da sam trudna. Mislim da sam Severinu mogla i bolje skinuti, iako je nastup bio jako lijep i senzualan'', kaže Mada kojoj je majka u svemu najveća podrška.

Mada Peršić kao Severina Foto: Nova TV

Često ju gledamo u publici, ima li tremu kad ju ugleda ili tada pogotovo da sve od sebe?

''Majka je ogromna podrška i izuzetno je pažljiva. Donijela mi je slonića u emisiju jer je znala da pjevam Zašto praviš slona od mene. Nikakva trema pred mamom, pa mama mi je najbliskija osoba na svijetu, uz mog dragog naravno, i tatu i baku. Mama me uvijek učila da budem samopouzdana i da nemam tremu ni strah. Kroz cijelo školovanje i cijeli životni put me tako učila. Kako je mama profesorica, nemam strah od autoriteta. Mama je uvijek u šali govorila: pa šta ćeš se bojat ovakvih k'o što sam ja'', ispričala nam je Mada.

Što joj majka kaže nakon emisije? Hvali li je ili ima i konstruktivne kritike?

''Hvali me mama i jako je zadovoljna i ponosna. Uvijek ju u pauzi s kauča pitam: jel valjalo ? I ona pokaže prst gore. Onda ja znam da je valjalo. Kad god mogu i odem do mame u publiku da se može hvaliti sa mnom pred svima. I ja sam jako pažljiva prema mami i ona prema meni'', priča nam Mada.

Mada Peršić kao Severina Foto: Nova TV

Kakva je ekipa na snimanju? Ima li možda najdražeg člana žirija?

''Obožavam ekipu kandidata, stvarno se svi slažemo i zezamo i svi smo tako posebni i pravo smo jedno bogatstvo smijeha i podrške i ljubavi i različitosti kad smo zajedno. Najdraži član žirija mi je kolega Goran, a i Enisove šale su sve zlatne. Minea daje majčinsku energiju a Mario Roth mudrost. Super su složeni i međusobno se nadopunjavaju'', zaključila nam je Mada čije nove transformacije jedva čekamo gledati!

