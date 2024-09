Zbog Diddyjevih razvratnih zabava sad drhti pola Hollywooda, tko je zvjezdana ekipa koja je tulumarila s njim?

Tijekom godina mnogo je slavnih osoba odlazilo na takozvane "freak offs" Diddyjeve zabave, koje su sad glavna tema stranih medija.

Svijet glazbene industrije i glamura ovih dana malo se zamračio nakon uhićenja sada već palog mogula Seana P. Diddyja Combsa.

Nakon više desetljeća na naplatu su stigle zabave, poznate kao "freak offs", u kojima pozvanici dolaze odjeveni u bijelo i zabavljaju se ponekad i danima. Međutim, iza scene zabave događale su se strašne stvari poput drogiranja, silovanja i zlostavljanja.

Combs, koji je na glazbenoj sceni više od tri desetljeća, optužen je za trgovinu ljudi, kamatarenje, organiziranje prostitucije i stvaranje zločinačkog pothvata u kojem je zlostavljao, prijetio i prisiljavao žene i druge oko sebe da ispunjavaju njegove seksualne želje, štite njegov ugled i prikrivaju njegovo ponašanje. Razvratne zabave često bi snimao te time ucjenjivao ostale sudionike.

Među osobama koje su dolazile na Diddyjeve zabave bili su Beyonce i njezin suprug Jay-Z, Jennifer Lopez, članice obitelji Kardashian, Justin Bieber, Leonardo diCaprio, Kanye West, Naomi Campbell, Ashton Kutcher, Mariah Carey i Russell Brand. Pozdrave je slao i bivši američki predsjednik i republikanski kandidat na nadolazećim izborima Donald Trump, često ga proglašavajući bliskim prijateljem.

Korisnici društvenih mreža su se, naravno, prisjetili i isječka iz reality showa "Keeping Up With The Kardashian" u kojem Khloe, jedna od sestara, priča kako su na zabavi kod Diddyja bili svi goli.

I dok sama optužnica ne uključuje razdoblje od 1997. do 2008., nego od 2008. do danas te ne spominje "freak offs" zabave, kriminalne radnje koje se spominju se često referiraju upravo na zabave pod organizacijom P. Diddyja. Štoviše, neki idu toliko daleko da Combsa uspoređuju s monstruoznim poduzetnikom Jeffreyjem Epsteinom, koji je na svom privatnom otoku organizirao orgije bogatih muškaraca s jedva punoljetnim djevojkama.

Stoga je samo pitanje dana koja slavna osoba će pasti iduća jer je u optužnici imenovano još barem osam osoba. Isto tako, pitanje je hoće li podignuto još tužbi, nakon što su to već učinili producent Lil Rod i bivša Combsova djevojka Cassie Ventura.

Prilikom racije, na njegovom imaju u Los Angelesu je pronađeno oko 1000 bočica ulja za bebe, koje su se koristile na Diddyjevim zabavama, a što je rekao njegov odvjetnik o ovome, otkrijte OVDJE.

Njegov nekadašnji tjelohranitelj ga brani, a o čemu je riječ, saznajte OVDJE.

Izvori iz zatvora tvrde kako Combs trenutno štrajka glađu, a zbog čega, pročitajte OVDJE.

