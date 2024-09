Bivši tjelohranitelj posrnulog glazbenog mogula znao je da će doći do njegovog pada: ''Nije se rodio kao čudovište''

Nekadašnji tjelohranitelj posrnulog mogula tvrdi kako je uhićenje P. Diddyja povezano s uhićenjima zbog korupcije u New Yorku.

Uhićenje P. Diddyja zbog trgovine ljudi, lihvarenja, organiziranja prostitucije, silovanja i seksualnog nasilja ne prestaje biti jedna od središnjih tema u američkoj glazbenoj industriji.

I dok se mnogi sada trude sakriti svoje povezanosti sa Seanom Combsom, neki tvrde da je do uhićenja došlo kako bi se spriječilo daljnje razotkrivanje koruptivne hobotnice u New Yorku.

Ovu teoriju iznio je u jednom podcastu Gene Deal, Diddyjev tjelohranitelj tijekom devedesetih.

"Sve je to veće od Diddyja", tvrdi Deal, aludirajući na današnje podizanje optužnice protiv njujorškog gradonačelnika Erica Adamsa. Istodobno, implicirao je da je zbog zlostavljanja u počecima njegove karijere Diddy postao i sam zlostavljač.

"Puff nije rođen kao čudovište, on je to postao. Od njega su napravili čudovište zbog onoga što mu se dogodilo i zbog stvari koje je morao učiniti", riječi su Deala. "Da budemo iskreni, radio je drugim ljudima ono što je učinjeno njemu... to je naučeno ponašanje."

Otkrio je i više detalja: "Bili su veoma ovisni o drogama, bili su veoma uključeni u premlaćivanju žena i činjenju stvari u toj ludoj fazi koje će ga natjerati da misli da se može izvući s istim stvarima s kojima su se oni tada izvlačili. Neću reći navodno jer sam to osobno vidio."

Međutim, zaključio je kako je njegovo uhićenje karma za mnoge stvari koje je činio, među kojima je i optužba za naručivanje ubojstva Notoriousa B.I.G.-a.

