Svi hvale novu seriju, u kojoj je irski zavodnik neprepoznatljiv kao Batmanov rival

Na HBO-u je krenulo emitiranje nove serije "The Penguin", spin-offu filma "The Batman" iz 2022. godine, a fanove je oduševila transformacija Colina Farrella.

HBO je ovih dana krenuo s emitiranjem serije "The Penguin", spin-offa filma "The Batman" iz 2022. godine. I dok ovoga puta nema Brucea Waynea kao Batmana koji mu može poremetiti planove, nova prijetnja Oswaldu Ozu Cobbu, poznatijem kao Pingvinu, prema usponu u svijetu kriminala je Sofia Falcone, kći pokojnog šefa podzemlja Carminea Falconea.

Mnoge će iznenaditi kako iza maske Pingvina stoji jedan dobro poznati glumac. U pitanju je irski zavodnik Colin Farrell, koji je time reprizirao ulogu iz filma s Robertom Pattinsonom kao Batmanom.

Ljubiteljima serija nije dugo trebalo da dođu na društvene mreže i pohvale "The Penguin". Neki su išli toliko daleko da su uspoređivali "The Penguin" s jednom kultnom HBO-ovom serijom.

"Sjajan početak za "The Penguin". Vrlo je sopranski, a također je i smiješan", ""The Penguin" je najbolja serija u zadnjih nekoliko godina", "Koliko smo sretni što imamo više Colina Farrella kao Pingvina? Oduševljena sam prvom epizodom", "Nisam znao da moram vidjeti Colina Farrella kako glumi Pingvina kao Tonyja Soprana do doslovno ovog trenutka", "Do sada nevjerojatna emisija! Odlična gluma, odlična glazba, odličan kraj. Fantastičan nastavak ove verzije Gotham Cityja! Volim to!" pišu oduševljeni gledatelji.

Kako je izgledao Farrell tijekom snimanja, pogledajte OVDJE.

Colin Farrell je ove godine bio nominiran za Oscara, a koga je doveo za pratnju, otkrijte OVDJE.

Tko ipak nije oduševljen Farrellovim Pingvinom, saznajte OVDJE.

