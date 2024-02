Možete li pogoditi koji se zgodni glumac krije ispod ove ružne maske? Neki su ga se na prvi pogled malo i prepali!

Colin Farrell nastavlja sa snimanjem serije "The Penguin" na čijem se setu ovih dana pojavio u neprepoznatljivom izdanju.

Holivudski glumac Colin Farrell izgledao je neprepoznatljivo na setu spin-offa filma "Batman", serije pod nazivom "The Penguin" u kojoj će igrati glavnu ulogu.

47-godišnji Colin snima seriju, potpuno transformiran, odjeven u prašnjavo odijelo i kaput dok utjelovljuje lik Pingivina iliti Oswalda Oza Cobblepota.

Najnovije fotografije Colina kao Pingvina pogledajte OVDJE.

Serija će nastaviti priču započetu u Batmanu redatelja Matta Reevesa, prikazujući punu transformaciju Oswalda Cobbelpota u ozloglašenog kriminalca koji će postati poznat kao Pingvin.

Očekuje se da će snimanje serije potrajati do sredine ove godine, a režira ju izvršni producent Matt Reeves, koji je režirao i film "The Batman", u kojem se Colin prvi put pojavio kao Pingvin. Ne zna se mnogo o zapletu i radnji serije, ali očekuje se da će se nastaviti tamo gdje je film stao, a to je Gotham u kaotičnom stanju nakon smrti kriminalnog bosa Carminea Falconea. Velik dio glumačke postave obavijen je velom tajne, no Deadline je izvijestio da je Clancy Brown izabran za ulogu rivalskog mafijaškog bosa Salvatorea Maronija, a Colin je prošle godine priznao Varietyju da nije imao pojma da će ga zamoliti da glumi u seriji o Pingvinu dok snima Batmana.

"Jedino što mi je tada palo na pamet je da nisam ni približno uspio istražiti lik onoliko koliko sam želio. Iskreno, sve moje misli o seriji bile su vezane uz rad Mikea Marina. Samo znam da je bilo toliko posla s ovim, a on je jednostavno genij, tako da je njegov rad zapravo bio inspiracija", priznao je Colin.

Variety je bio taj koji je prvi izvijestio da je glumac potpisao ugovor za glumu u "Pingvinu" u prosincu 2021. godine, nakon čega je u ožujku 2022. HBO Max službeno naručio seriju.

"The Penguin" će se sastojati od osam epizoda, a datum početka prikazivanja zasad ostaje nepoznanica.

