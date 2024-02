Već svi znaju da ima tijelo iz snova, ali kad je u ovom badiću okrenula leđa, teško je bilo skinuti pogled s nje!

Glumica Elsa Pataky pokazala je svoju nevjerojatnu figuru dok je uživala na plaži s prijateljicama, a očito je zašto je za oko zapela i jednom od najzgodnijih frajera na svijetu Chrisu Hemsworthu.

Glumica Elsa Pataky često je prava meta za paparazze na plažama, a isto je bilo i ovog puta u Byron Bayu gdje je uživala u popodnevnom kupanju s prijateljicama.

Paparazzi su je uhvatili dok se kupala u moru u jednodijelnom smeđem kupaćem kostimu, ali dobro raspoloženje malo joj je pokvarilo nešto što je zatekla kad je odlazila s plaže. Naime, dok je dolazila do automobila, shvatila je da je dobila kaznu za parkiranje pa su je fotografi fotografirali i dok je uzimala papirić s prednjeg stakla auta, ali svu pozornost ukralo je njeno utrenirano tijelo i fantastična isklesana leđa.

Podsjetimo, 47-godišnja Elsa je udana za jednog od najzgodnijih muškaraca na svijetu, glumca Chrisa Hemswortha. Chris i Elsa upoznali su se 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci kasnije i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay, gdje odgajaju kćer Indiju Rose i blizance Sashu i Tristana. Upravo tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, a potom se godinu kasnije udala za Chrisa.

No, u posljednje vrijeme šuška se da i s Chrisom ima bračne probleme te da se par udaljio.

"Status braka Chrisa i Else je pod upitnikom. Odvojeni odmori ukazuju na puno toga, još su obitelj, ali kao par više ne funkcioniraju. Chris želi živjeti jednostavnijim životom, ali Elsa želi više. Dugo su bili savršen par, oboje prekrasni, imaju prekrasnu djecu. Sve je izgledalo savršeno na slikama, ali stvari su se definitivno promijenile", otkrio je izvor.

Par je proveo dosta vremena odvojeno na odmorima tijekom posljednjih mjeseci, što je navelo obožavatelje da se zapitaju je li sve u redu u njihovu raju.

