Slovili su kao omiljeni bračni par i sve je bilo kao idila, ali onda je nešto postalo čudno : "Sve je izgledalo savršeno na slikama, ali..."

Chris Hemsworth i Elsa Pataky imaju navodne probleme u braku i udaljili su se kao par.

Holivudski bračni par Chris Hemsworth i Elsa Pataky slovili su kao jedan od omiljenih i najstabilnijih u svijetu slavnih, no prema najnovijim informacijama slavni supružnici udaljili su se kao par, prenose strani mediji.

40-godišnji Chris i 47-godišnja Elsa u braku su više od deset godina no ono što ukazuje na nevolje u raju je činjenica da su odvojeno otišli na odmor. Njima blizak izvor rekao je za In Touch magazin da unatoč tome što su kao obitelj proveli Božić s djecom, dvojac se već neko vrijeme udaljava.

"Status braka Chrisa i Else je pod upitnikom. Odvojeni odmori ukazuju na puno toga, još su obitelj, ali kao par više ne funkcioniraju. Chris želi živjeti jednostavnijim životom, ali Elsa želi više. Dugo su bili savršen par, oboje prekrasni, imaju prekrasnu djecu. Sve je izgledalo savršeno na slikama, ali stvari su se definitivno promijenile", otkrio je izvor.

Par je proveo dosta vremena odvojeno na odmorima tijekom posljednjih mjeseci, što je navelo obožavatelje da se zapitaju je li sve u redu u njihovu raju. Budući da su obožavatelji izrazili zabrinutost, Chris je na Instagramu podijelio čak fotografiju sebe i Else, ali ipak čini se kako nevolje ipak postoje.

Glasine su počele kružiti kada su Elsa i djeca ukrašavali božićno drvce u svojoj vili u Byron Bayu bez Chrisa.

"Dugo nisam vidio tebe i Chrisa zajedno. Nadam se da je sve u redu", komentirao je jedan pratitelj ispod fotografija koje je španjolska glumica objavila na profilu na Instagramu.

"Gdje je Chris?" napisao je još jedan zabrinuti obožavatelj, a drugi je zaključio da se par puno manje fotografira zajedno nego inače što im je bila navika.

Inače u listopadu je Elsa otputovala u Japan s njihovim devetogodišnjim blizancima, Tristanom i Sashom, dok je Chris poveo 11-godišnju kćer Indiju na Island, a u studenom su ponovno otišli na odvojena putovanja. Elsa je bila u rodnoj Španjolskoj kako bi prisustvovala dodjeli nagrada The Woman Awards, gdje je pozirala u odvažnoj haljini, ali bez Chrisa pokraj sebe. On je umjesto toga odlučio je otputovati u Abu Dhabi na obiteljski odmor sa svojom braćom Liamom i Lukeom, njihovim partnericama Gabrielle i Samanthom te roditeljima Craigom i Leonie. Chrisovi blizanci također su bili s njima, dok nije poznato je li im se pridružila i India.

Chris je nakon toga bio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na utrci Formule 1 s braćom u prijateljima, a ranije ovog mjeseca otputovao je u Brazil kako bi promovirao svoj novi film "Furiosa" zajedno s kolegicom Anyom-Taylor Joy.

Chris i Elsa upoznali su se 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci kasnije i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay, gdje odgajaju 9-godišnju kćer Indiju Rose i 8-godišnje blizance Sashu i Tristana. Upravo tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, a potom se godinu kasnije udala za Chrisa.

Ono što je dodatno sve zaintrigiralo je Elsino pomalo zabrinjavajuće izdanje kada je ljetos snimljena s modricom na licu koju ju hladila ledom, nakon što je privatnim zrakoplovom sletjela u zračnu luku Ballina u Australiju. Kako je zadobila ozljedu nije bilo otkriveno, a snimljena je bila društvu Chrisa i djece.

