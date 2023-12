Damir Tomljanović priznao zbog čijeg ispadanja iz MasterChefa najviše žali: "Ma čovjek je i gotovo. Osjetio se njegov odlazak"

S kulinarskim chefom Damirom Tomljanovićem razgovarali smo uoči finala showa MasterChef i koji nam je između ostalog otkrio kako stvari funkcioniraju iza, a kako ispred kamere.

Damiru Tomljanoviću ovo je već treća sezona MasterChefa i pred kamera je već doma, ali je li odmah bio opušten pred njima, i što se sve promijenilo od početka?

"Pa mogu reći da nema više one nervoze koja je bila u prvoj sezoni od kamera i svih drugih mogućih pomisli, ali uvijek postoji doza adrenalina kada krećemo u novu sezonu. A promjene, pa stariji smo i brže se debljamo", zaključio je Damir.



Damir nam je otkrio i kako njegovi bližnji komentiraju njegove televizijske nastupe i tko su mu najveći obožavatelji i podrška.

"Pa moram priznati da kod kuće je to sve malo drugačije. Ja sam često na putu zbog posla, pa kada dođem doma nema tu razgovora o televiziji nego nastojite iskoristiti to vrijeme za sve one radosti i probleme koji muče sve nas u svakodnevnici. Najveći obožavatelj je moja kćer, i ona mi uvijek najbolje uljepša dan i da snage za nastaviti", priznao je Damir.



Gledatelji njega, Stjepana i Melkiora obožavaju kao tim, je li očekivao tako pozitivne reakcije?

"Pa ne mogu reći da smo bilo što očekivali kada smo kretali u prvu sezonu. Mislim da smo bili svi jako prestrašeni oko praktičnih stvari i učili smo kako uopće plivati u poslu. Uvijek se nadate da će sve biti dobro, a zahvalan sam jako da na kraju dana ljudi to prepoznaju", zaključio je.



Na televiziji izgledaju kao da sjajno funkcioniraju zajedno, jesu li zaista i privatno tako bliski kako se čini, ili priča postaje drugačija kad se kamere ugase?

"Pa mislim da smo sva trojica različiti u svojim karakterima, ali da zajedno zbilja smo se našli. Kada se kamere ugase, onda smo baš prijatelji. Onda je najljepše provoditi vrijeme zajedno, opušteno i u zezanju. Na poslu smo temperamentni. Svi imamo čvrste stavove i branimo ih i argumentima a i kuharskim temperamentom, a on nije lak. Ali mogu reći da smo jako bliski", otkrio nam je Damir.



Zanimljivo je i kako se otprije njih trojica nisu poznavali.

"Melkiora sam znao iz viđenja, a Stipu ne. Upoznali smo se osobno na audiciji u jednoj sobici i bilo nam je super. Zezali smo se i vjerujem da nitko od nas niti nije pomislio da ćemo ovo sve zajedno proći", prisjetio se Damir.



MasterChef je mnogim kandidatima otvorio vrata u kulinarski svijet, je li i njemu ovaj show nešto donio (osim popularnosti)?

"Pa MasterChef mi je donio puno toga. Prvo - mnoga poznanstva i nekoliko prijateljstava, što je neizmjerno bogatstvo u današnje vrijeme. Svakako mi je otvorio vrata pri nekim poslovima, i puno popravio javni nastup. Ne tresu mi se više noge", našalio se Damir.



Pred nama je finale MasterChefa pa nam je otkrio je li zadovoljan finalistima i je li očekivao da će baš ovi kandidati dogurati do finala.

"Pa ove godine stvarno mislim da smo imali izuzetno podjednake kandidate u top 8, a pogotovo u top 6. Svi su imali svoje jake strane, ali i slabosti i nikada ne možete sa sigurnošću predvidjeti koja će u nekom danu prevladati. Mislim da tko god dogura do finala od kandidata je to zaslužio svojim radom i zalaganjem. I to je ljepota MasterChefa jer na kraju svaki kandidat se može osvrnuti na svoj put i reći ja sam to napravio. To je veliko zadovoljstvo i motivacija da nastavite i dalje u životu stremiti prema novim ciljevima", poručio je.



A zbog koga mu je u ovoj sezoni bilo posebno žao kad je ispao i zašto?

"Zbog Petra Tucmana. Mislim da je on najbolji primjer što znači kada govorimo kandidatima da jedan loš dan i nema te. On je na mene ostavio posebno jak dojam. Njegova pozitiva, humor, inteligencija, sposobnost da svaku lošu situaciju okrene u nešto pozitivno, ma čovjek je i gotovo. Osjetio se njegov odlazak", priznao je Damir.



Biste li se možda i on prijavio u MasterChef, da je postojao kad je on započinjao svoju karijeru?

"Apsolutno da. MasterChef nije kulinarska škola. Ali ono što dobijete je jedno veliko životno iskustvo. Na jednom mjestu s vama su ljudi koji žele biti kuhari, radite, učite, promišljate struku na možda i neke načine koji vam samom nisu padali na pamet. Prevladate strah od javnog nastupa, upoznate puno etabliranih chefova. Proširite svoje vidike i o svemu imate vremena za razmišljati, jer nemate distrakcije sa strane. MasterChef je poput odlaska na rad na sezonu na more. Ili ćete zagristi nakon sezone i naći svoj životni poziv i zanimanje, ili će vam ostati lijepe uspomene. U svakom slučaju dobitak", smatra Damir.



Što bi poručio ljudima koji razmišljaju o prijavi u MasterChef?

"Prijavite se. Nemate što izgubiti. Možete si samo promijeniti život", kaže Damir.