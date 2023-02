Svi se dive figuri 46-godišnje glumice, u dvodijelnom kupaćem kostimu bilo je nemoguće ne zamijetiti ju!

Elsa Pataky i njen suprug Chris Hemsworth viđeni su u bezbrižnom brčkanju na plaži u Australiji, svi se dive figuri 46-godišnje glumice.

Glumački par Elsa Pataky i Chris Hemsworth viđeni su u bezbrižnom brčkanju na plaži Byron Bayu u Australiji.

Pogledaj i ovo svi im se dive! Španjolska ljepotica i zgodni Australac i nakon 11 godina braka jedan su od najatraktivnijih slavnih parova, a zajedno ostaju i u formi

Holivudski par upijao je zrake sunca u plićaku, a društvo su im pravili psi i jedan od sinova koji je pokazivao vještine na surferskoj dasci.

Elsa je nosila plavi dvodijelni kupaći kostim te je bilo nemoguće ne zamijetiti njenu sjajnu figuru u 47. godini dok je jedan od najpoželjnijih muškaraca na svijetu i njen suprug skrivao svoje mišiće ispod majice i kupaćih hlača.

Chris i Elsa upoznali su se 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci kasnije i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay, gdje odgajaju 9-godišnju kćer Indiju Rose i 8-godišnje blizance Sashu i Tristana. Upravo tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, a potom se godinu kasnije udala za Chrisa.

