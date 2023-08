Supruga miljenika žena snimljena u zabrinjavajućem stanju, skrivala je lice iza spremnika s ledom dok ju je on pratio u stopu

Elsa Pataky snimljena je kako hladi lice s ledom pri dolasku u zračnu luku u Australiji, kamo se vratila s obitelji iz njezine rodne Španjolske.

Španjolska glumica i supruga Chrisa Hemswortha, Elsa Pataky snimljena je u zabrinjavajućem izdanju, nakon što je privatnim zrakoplovom sletjela u zračnu luku Ballina u Australiju.

Paparazzi su 47-godišnju Elsu uhvatili kako drži led na licu i to kako se čini zbog modrice, a sudeći prema fotografijama osjećala je popriličnu bol. Zasad nije jasno kako je zadobila ozljedu, a snimljena je društvu supruga i djece.

Chris i Elsa upoznali su se 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci kasnije i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay, gdje odgajaju 9-godišnju kćer Indiju Rose i 8-godišnje blizance Sashu i Tristana. Upravo tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, a potom se godinu kasnije udala za Chrisa.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Pogledajte što je osoblje jahte Jeffa Bezosa radilo nakon njegova odlaska iz Hrvatske, uhvaćeni su u razuzdanim trenucima!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Slavna Kosovarka na trbuh je stavila zanimljiv ukras, ali on je ipak ostao u sjeni njezinih savršeno isklesanih mišića!