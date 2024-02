Bio je pjevač našeg kultnog benda, o njegovu se privatnom životu danas malo zna, čak mu je i godina rođenja bila nepoznata!

Gost Special Happy Showa bio je glazbenik Davor Borno. Nekadašnji prepoznatljivi pjevač slavnog ITD banda već dva desetljeća vrlo uspješno gostuje na slovenskoj glazbenoj sceni, dok je u Hrvatskoj manje prisutan. Slušateljima Happy FM-a otkrio je zašto je to tako, ali i godinu rođenja, koja je dosad i Googleu bila nepoznata. Prisjetio se i karijere radijskog voditelja.

Davor Borno pjeva u Sloveniji, na hrvatskom jeziku, a izgleda kao Talijan, pa je slušateljima Happy FM-a otkrio je li to njegov tajni recept.



"Ja sam jedan gemišt. Dopao sam se Slovencima. Oni vole naše izvođače, posebno mediteranski melos. Objavio sam tamo šest albuma, održao puno velikih i malih koncerata, nisam imao potrebu i volju boriti se za poziciju na hrvatskoj sceni... I prošle su godine... Nakon odrađenog vikenda u Sloveniji vratim se u Zagreb i radije odem vježbati. Osim toga, tulipan iz susjedina vrta vjerojatno je simpatičniji nego kada raste u tvom, znaš, pa sam ja taj tulipan.

O Davorovu privatnom životu vrlo se malo zna, njegova godina rođenja dosad je i Googleu bila nepoznata.

"Rođen sam u avionu iznad Zagreba, e sada, gdje točno, ne znam... 2.1. Nikada nisam slavio rođendan jer su svi uvijek bili pijani i blesavi taj dan, još od Nove godine. Godina? Znam da i Google to traži, jadan Google ne može to naći, ni on ne zna. Je li to od životne, državne važnosti? Postane li pjevač koji otkrije godinu rođenja popularniji?" upitao je Elvisa, koji je odgovorio potvrdno.

"U mome slučaju ja mislim da ne, ali zato što sam fan Happy FM-a, evo, rođen sam 2. 1. 1869., ne 1969.", otkrio je Davor.

Zbog mladenačkog izgleda često se može čuti kako izgledom podsjeća na pokojnog kolegu Tošu Proeskog.

"To vidim i dandanas ljudi pišu. Dečko je bio sjajan u svakom pogledu, meni je to sjajno čuti, ali da se malo našalim, iako ga nema više s nama, on se volio jako puno smijati. Lijepo mi je to čuti jer sam ja 12 godina zapravo stariji. Nikada ne bih imao namjeru sličiti bilo komu jer to nije baš ni zanimljivo ni dobro, pogotovo ne u glazbi, ali ako nekoga podsjeća moja energija na njega u bilo kojem smislu - hvala", poručio je.

U glazbi je cijeli život, pjeva i piše pjesme, a malo tko zna i za njegovu radijsku karijeru. U emisiji je otkrio kako ga posebne emocije vežu upravo za frekvencije Happy FM-a 94,9 MHz.

"Sjedio sam na tvome mjestu, Elvis. Prije trideset pet, šest godina, u počecima, kada je Happy imao drugo ime. Bili smo najpopularnija radijska postaja u široj zagrebačkoj regiji, zvali smo se Radio Velika Gorica - RVG. Radio sam cijelu jednu sezonu, prije nego što smo počeli snimati album ITD banda, bio sam na tvom radnom mjestu. Bilo je to cca 1989. Bio sam radijski voditelj, glazbeni urednik... Tada je to bilo drukčije, nisam bio one men show. Radijski program tada smo vodili u trenirkama, raščupani jer nas nitko nije vidio niti znao kako izgledamo", prisjetio se Davor.

