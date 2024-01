Poslušajte posljednju pjesmu Toše Proeskog, snimio ju je u studiju prije smrti i nikada ju nije uspio sam objaviti

Toše Proeski je prije smrti snimio pjesmu "Kažu da vreme leči sve" no ona sve do sada nije ugledala svjetlo dana.

Nikad prežaljeni pjevač Toše Proeski izgubio je život u tragičnoj automobilskoj nesreći prije gotovo 17 godina, a ovih je dana objavljena njegova posljednja pjesma koju je snimio prije smrti.

Pjesma "Kažu da vreme leči sve" uređena je i objavljena pomoću AI tehnologije, a za to je zaslužan makedonski radijski voditelj, DJ i producnet Kiril Zarlinov, poznat i pod umjetničkim imenom DJ Erik Fox. On je završio i uredio Tošinu studijsku snimku koju mu je on, prema njegovim riječima, ostavio na čuvanje.

"Veliko hvala cijeloj ekipi koja je nesebično pomogla u realizaciji pjesme - Davoru Jordanovskom, Darku Tasevu, Ili Spasevu, Jovanu Jovanovu i Aleksandru Tasiću iz Leskovca. Posebno hvala Aleksandru Trajanovskom koji je donio pjesmu u Makedoniju i ponudio je Tošetu", izjavio je Kiril, prenosi Index.hr.

Spot je izradio Studio 35 iz općine Kavadarci, svjetski poznat po izradi spotova za najpoznatije svjetske zvijezde poput Ariana Grande, Davida Guette, Eda Sheerana i drugih.

A Kiril je posebno zahvalio obitelji Toše Proeskog na podršci u ovom projektu.

"Dječak 'ljubav', dječak 'energija' došao je na ovaj svijet prije 43 godine i svojom čarolijom u glasu, karizmom, šarmom, skromnošću, dobrotom i ljudskošću uspio dotaknuti milijune srca i uljepšati stotine dječjih života. Liječi li vrijeme sve? Čini se da vrijeme nikad ništa nije izliječilo. Jednostavno se čovjek navikne živjeti s tom boli. Ostajemo živjeti s njegovom glazbom koja budi snažne emocije, biti ponosni na njegova glazbena postignuća i dostignuća, pratiti njegov humanitarni rad i imati odgovornost čuvati i njegovati uspomenu na njega", zaključio je Kiril.

Podsjetimo,Toše je izgubio život 16. listopada 2007. u tragičnoj prometnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške. Makedonski slavuj je već od malih nogu znao da je glazba njegova sudbina i u devedesetima je redovito nastupao na dječjim festivalima u svojoj zemlji, a već se tada vidjelo da će biti velika zvijezda.

Kasnije je izgradio karijeru izvan granica današnje Sjeverne Makedonije i iza sebe je ostavio brojne hitove poput "Pratim te", "Čija si" i "Volim osmijeh tvoj", kroz koje će zauvijek biti među nama.

Ostat će upamćen i po svojem dobrotvornom radu. Dobio je nagradu Majke Terezije za brojne humanitarne nastupe, bio je UNICEF-ov ambasador dobre volje i pomagao je djeci, a njegova pjesma "This world" proglašena je himnom organizacije.

