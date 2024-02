Vedrana iz Kumova nekad je bila dio serije koja je također rušila rekorde gledanosti: ''Imala sam tek 18 godina i samo san da ću postati glumica''

Jagoda Kumrić, koju u seriji "Kumovi" gledamo u ulozi Vedrane, prisjetila se svojih glumačkih početaka te je progovorila i o usponima i padovima tijekom karijere.

Glumicu Jagodu Kumrić gledamo u najgledanijoj domaćoj seriji "Kumovi" kao Miličinu sestru Vedranu.

A njezini glumački počeci vežu se uz još jednu seriju koja je svojevremeno rušila rekorde gledanosti - "Larin izbor".

"Kad sam dobila ulogu u ''Larinom izboru'' imala sam tek 18 godina i samo san da ću postati glumica. Za mene je to tad bio ogroman skok i promijenio mi se život za 180 stupnjeva u samo nekoliko mjeseci. Došla sam mlada i neiskusna među već uigrane i renomirane glumce i to mi je bio izazov. Svaki dan se dogodilo nešto novo, nešto uzbudljivo. Sad kad se sjetim tog perioda shvaćam da je za jednu mladu osobu to zapravo zahtjevno i da je velika stvar biti ubačen u svijet odraslih, poslovnih ljudi. Ali imala sam sreću s kolegama i prijateljima koje sam tamo upoznala koji su me kroz taj put vodili i sjećam se tog perioda kao jednog od najljepših", prisjetila se Jagoda.

Progovorila je i o izazovima s kojima se suočavala tijekom karijere.

"Moja karijera je do sad imala brojne uspone i padove, vjerojatno će i dalje imati uspone i padove, ali to me naučilo svemu onome što danas znam. Naučilo me da ne treba odustajati od sebe i od svojih snova. Bilo je brojnih izazova, od dokazivanja do nedostatka posla... ali i dalje vjerujem da čovjek treba ostati autentičan, da u svakom projektu treba dati sve od sebe i ako nema posla sam ga stvoriš", ističe glumica.

Jagoda je u jednoj od posljednjih objava na Instagramu napisali emotivni tekst u kojem je otkrila da ćete projekt "Kumovi" pamtiti zauvijek, a evo što je nama rekla o tome.

"'Kumovi' su jedan od najljepših projekata na kojima sam radila prvenstveno zbog ljudi s kojima tamo surađujem. Neke znam već duže, s nekima prvi put radim, ali na 'Kumovima' je toliko pozitivna i dobra atmosfera da se veselim svaki dan doći na snimanje. Čak i kad je raspored zahtjevan i kad su scene zahtjevne znaš da dolaziš među svoje ljude i što god da bude to ćemo odraditi opušteno, s dozom šale i pošalice", priča Jagoda.

Otkrila nam je i koliko ima sličnosti s Vedranom koju glumi u seriji.

"Sa svakim likom kojeg igram imam neku sličnost. Neke sličnosti s likovima izvučem negdje duboko iz sebe, a neke sličnosti imam odmah na prvu. Vedrana izvlači neku opuštenu, alternativnu stranu mene", kaže glumica.

Jagodina bliska prijateljica je glumica Ana Uršula Najev, dok joj je glumac Kontsantin Haag emotivni partner, a oboje su i njezini kolege iz "Kumova". Jagoda je sada otkrila koliko joj znači što dijele privatni i profesionalni život i je li im to olakšava ili otežava posao.

"Uvijek je naravno lakše igrati s kolegama koje poznaješ i s kojima si privatno dobar jer si opušteniji, ali konkretno na 'Kumovima' mi je jednako lako snimati s Uršulom i Konstantinom kao i s ostalim glumcima. Jednostavno smo tamo svi toliko dugo i toliko često da je svejedno s kim imaš scenu", govori.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezde Kumova uhvaćene u romantičnim trenucima: Inače čuvaju svoju privatnost, no ove fotografije sve govore

Zanimalo nas je i gleda li Jagoda serije u kojima glumi.

"Ponekad pogledam, obično na početku da vidim ako neke stvari moram ispraviti", priznaje.

Prije šest godina glumica se ostvarila kao majka i ne krije da ju je to promijenilo, a otkrila nam je i je li stroga kao mama.

"Majčinstvo me promijenilo kao što promijeni svakog roditelja. Odjednom dobiješ neko biće za koje si odgovoran u svim aspektima i puno naučiš prvenstveno o sebi, svojim prioritetima, svojim granicama. Ne bih rekla da sam stroga, ali pokušavam držati neki red u odgoju. Smatram da dijete treba imati svoje granice, ali i pokušavam uvijek uzeti u obzir njezinu stranu i okolnosti", priča.

Jagoda je uvijek držala privatni život podalje od očiju javnosti. Je li ponekad teško zadržati stvari u potpunoj privatnosti?

"Držim privatni život podalje od javnosti jer smatram da je privatni život osobna stvar i ako već moram biti javna osoba zbog posla radije neka se piše o poslu i projektima koje radim nego o tome što radim u privatno vrijeme. Time nastojim zaštiti sebe i ljude oko sebe. Ne bih rekla da je teško zadržati stvari u potpunoj privatnosti, ali moram malo više paziti kad se izražavam u javnosti ili kad objavljujem nešto na javnim platformama", objasnila je.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda omiljenih "Kumova" pokazala zgodnog brata, ima dobar razlog da se njime pohvali: "Ja samo poziram i skupljam lajkove"

Na kraju smo je upitali i s kim bi voljela surađivati u budućnosti.

"Dug je popis kolega i kolegica u Hrvatskoj s kojima bih htjela raditi", zaključila je Jagoda.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ova posebna žena odigrat će ključnu ulogu u životu Kate Middleton u sljedećim mjesecima, a odabrana je s posebnim razlogom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte kako je Matija Cvek izgledao prije 11 godina, fotku bez svoga zaštitnog znaka sam je objavio: "Nije sve bilo cvijeće, ali..."