Zvijezda omiljenih "Kumova" pokazala zgodnog brata, ima dobar razlog da se njime pohvali: "Ja samo poziram i skupljam lajkove"

Jagoda Kumrić objavila je na svom Instagramu fotografije s bratom Markom, koji je ostvario važan životni uspjeh.

Naša glumica i zvijezda serije "Kumovi" Jagoda Kumrić na svom profilu na Instagramu pohvalila se velikim uspjehom mlađeg brata, koji je postao najmlađi doktor znanosti u Hrvatskoj.

"Ovo je moj brat Marko i danas je postao najmlađi dr. sc. među svim dr. med. u Hrvatskoj. Ja samo poziram i skupljam lajkove. Bravooooo", napisala je ponosna Jagoda.

"Čestitke, bravo", "Svaka čast", "Ma, ti si nešto", "Mogu reći iskrene čestitke od srca", "Bravo, Marko", zaredale su se čestitke njezinih pratitelja.

Jagodu smo gledali u popularnim domaćim serijama kao što su "Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Drugo ime ljubavi", a "Kumovi" su posljednji u tom nizu.

"Jako me obradovao poziv u seriju 'Kumovi'. Uvijek sam dosad s Novom TV imala jako lijepo iskustvo i ugodno surađujemo više od deset godina. Izuzev tog profesionalnog dijela, koncept serije i scenarij odmah mi se učinio vrlo zanimljiv", kazala je Jagoda za DNEVNIK.hr.

Glumica se 2018. godine ostvarila i kao majka, a priznaje da joj je kćerkica Nastasja promijenila život.

"Njezino rođenje me puno promijenilo. Smirila me i ukazala mi je na životni fokus i koliko sam se prije brinula oko nekih nebitnih stvari. Kad dobiješ dijete, onda ti se iskristaliziraju ove bitne stvari i dobiješ neki životni elan i želju da nešto stvoriš i napraviš. S neke emotivne strane me omekšala i dovela do toga da ne lutam u oblacima, nego da budem prisutna u trenutku s njom. To je sad u najkraćim crtama, ali mogla bih o tome čitav esej napisati", priznala nam je Jagoda.

