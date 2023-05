Stvarne fotografije fatalne ljepotice razlikuju se od onih koje sama dijeli na Instagramu, jednu se stvar trudi jako prikriti

Madalina Ghenea izgleda drugačije u stvarnosti nego na fotografijama koje objavljuje na Instagramu, a tome svjedoče one posljednje s Filmskog festivala u Cannesu.

Rumunjska manekenka i glumica Madalina Ghenea slovi kao jedna od najljepših žena današnjice i dvojnice legendarne Sophije Loren, no čini se kako je i ona jedna od onih koje vole posegnuti za alatima za uređivanje fotografija koje sama objavljuje na društvenim mrežama.

Pogledaj i ovo Wow! Senzacija Instagrama koju uspoređuju s jednom od najljepših žena na svijetu bujni dekolte istaknula u haljini s izrezima

Mnogi su tako primijetili kako se fotografije s njezinog profila na Instagramu poprilično razlikuju od onih koje su u javnosti snimili fotografi, a pogotovo nakon njezina pojavljivanja na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu. Dok su one s Instagrama bez ijedne takozvane mane, fotografije s crvenog tepiha ipak pokazuju da i ona baš kao i sve žene ima pokoju boru na licu, ali i podočnjake koje se inače trudi sakriti, iako za to zapravo nema razloga jer njezinoj ljepoti divili bi se svi i bez toga.

Madalina je iskusno pozirala fotografima i upućivala im zavodljive poglede, a na njih svojevremeno nije ostao ravnodušan ni holivudski glumac Gerard Butler, s kojim je bila 2012. godine.

Osim njega, Madaline je bila i s Michaelom Fassbenderom, šuškalo se da je zavela i Leonarda DiCaprija, a osim s glumcima bila je u vezi i s trgovcem umjetninama Vitom Schnabelom, dok iz veze s rumunjskim poduzetnikom Matthewom Stratanom ima kćer Charlotte. Pričalo se i da je njezino srce osvojio Andrea Castagnola, a posljednje informacije govore da nešto ima s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim.

Madalina je rođena u rumunjskoj Slatini, a karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio talijanski dizajner Gattinoni. Glumila je u poznatom filmu ''Dinastija Gucci'', u kojem je utjelovila Sophiju Loren, a glumila je i u filmovima ''Legacy'', ''All You Ever Wished For'', ''Zoolander'' i drugima.

Međutim, kao i oko brojnih drugih poznatih dama, lome se koplja zbog njezina izgleda i plastičnih operacija, prije kojih je izgledala vrlo drugačije.

