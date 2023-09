Anđeoska ljepota ove žene sve je ostavila bez daha, bilo je nemoguće ne okrenuti se za njom!

Glumica Madalina Ghenea kročila je na crveni tepih u Veneciji i svima je odmah zastao dah, u bijeloj haljini zasjala je poput anđela.

Rumunjska manekenka i glumica Madalina Ghenea slovi kao jedna od najljepših žena današnjice i dvojnica legendarne Sophije Loren, a sada je na crvenom tepihu Venecijanskog film festivala dokazala i zašto ju prate ove titule.

U bijeloj svilenoj haljini na bretele i sa zanimljivim pernatim modnim dodatkom koji je držala oko sebe Madalina je ukrala sve poglede.

Prorez na lijevoj nozi dodao je modnoj kombinaciji dozu seksipila, a uz to je kombinirala i bijele sandale s remenčićima.

Madalina je rođena u rumunjskoj Slatini, a karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio talijanski dizajner Gattinoni. Glumila je u poznatom filmu ''Dinastija Gucci'', u kojem je utjelovila Sophiju Loren, a glumila je i u filmovima ''Legacy'', ''All You Ever Wished For'', ''Zoolander'' i drugima.

Međutim, kao i oko brojnih drugih poznatih dama, lome se koplja zbog njezina izgleda i plastičnih operacija, prije kojih je izgledala vrlo drugačije.

2012. godine uspjela je zavesti glumca Gerarda Butlera, a osim njega, Madalina je bila i s Michaelom Fassbenderom, šuškalo se da je zavela i Leonarda DiCaprija, a osim s glumcima bila je u vezi i s trgovcem umjetninama Vitom Schnabelom, dok iz veze s rumunjskim poduzetnikom Matthewom Stratanom ima kćer Charlotte.

Pričalo se i da je njezino srce osvojio Andrea Castagnola, a posljednje informacije govore da ima nešto s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim.

