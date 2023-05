Na vitke noge slavne Slatinčanke svima su padale vilice, a nije joj odolio ni uspješni holivudski glumac

Madalina Ghenea sve je zavela svojom pojavom na crvenom tepihu u Cannesu, a za njom je jedno vrijeme bio lud i slavni holivudski glumac Gerard Butler.

Madalina Ghenea manekenka je i glumica koja je svojom pojavom zavela sve prisutne na crvenom tepihu u Cannesu na premijeri filma ''Killers of the Flower Moon''.

Pogledaj i ovo Pokazala raskošne obline! Žena koju uspoređuju s jednom od najljepših na svijetu u neobičnoj haljini istaknula je bujno poprsje

U smeđoj haljini s visokim prorezom te raspuštenom kosom, Madalina je iskusno pozirala za fotografe i uputila im zavodljive poglede, a na njezine poglede nije ostao ravnodušan ni holivudski glumac Gerard Butler s kojim je bila 2012. godine.

Osim njega, Madaline je bila i s Michaelom Fassbenderom te se šuškalo da je zavela i Leonarda DiCaprija, a osim glumaca bila je u vezi s trgovcem umjetninama Vitom Schnabelom, dok iz veze s rumunjskim poduzetnikom Matthewom Stratanom ima kćer Charlotte. Šuškalo se da je njeno srce osvojio Andrea Castagnola, a posljednje informacije govore da nešto ima s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim.

Inače, Madalina je rođena u rumunjskoj Slatini, a karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio talijanski dizajner Gattinoni.

Glumila je u poznatom filmu ''House of Gucci'' gdje je utjelovila Sophiju Loreen, a glumila je i u filmovima ''Legacy'', ''All You Ever Wished For'', ''Zollander'' i još ponekim.

Međutim, kao i oko brojnih drugih poznatih dama, lome se kolja zbog njenog izgleda i plastičnih operacija prije kojih je izgledala vrlo drugačije.

