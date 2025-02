Bosanski glazbenik pohvalio se porukom poznatog pjevača: "Ako me je nešto moglo rasplakati..."

Regionalni glazbenik Božo Vrećo se pohvalio porukom koju je dobio od jednog od svojih omiljenih pjevača iz faze odrastanja Boyja Georgea.

Božo Vrećo nedavno je objavio svoj novi album "Sevdahology", koji je već osvojio glazbene kritičare. Regionalni glazbenik priprema se za nadolazeće nastupe, a u moru poruka koje dijeli na Instagramu, jedna se ističe.

Božo Vrećo - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Glazbeniku iz Bosne i Hercegovine javio se slavni britanski pjevač Boy George s kratkom porukom.

"Šaljem ljubav i podršku, uvijek ostani predivan", napisao je pjevač koji je mentorirao mlade pjevače kroz emisiju "The Voice".

Boy George (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Ako me nešto moglo danas obradovati i rasplakati, onda je to definitivno ova doza ljubavi od Boyja Georgea. Znate kad sam bio sasvim mali, moja sestra bi se našminkala u dugine boje jer to su osamdesete i krenula van, al' upored,o dok bi sebe šminkala iste te sjene i rumenila i ruževe bi stavila i meni i naravno, dobrooo nam natapirala kosu kao Boy George", napisao je Božo Vrećo. "I danas poslije toliko godina, dolazi ova divna poruka ljubavi.

Ljubav uvijek rađa ljubav i podršku na sve četiri strane svijeta, i ne, nikada nismo daleko jedni od drugih kada je to put SRCA.

Hvala ti, voljeni Boy George, vječna si inspiracija i uvijek ćemo te voljeti!"

Božo Vrećo je krajem prošle godine dao intervju za IN Magazin, a čega su se sve dotaknuli, pogledajte OVDJE.

Vrećo je nedavno održao koncertu u KD Vatroslava Lisinskog, a što je odvuklo pozornost publike, pogledajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tko je supruga frontmena Lexingtona koji ovaj vikend stižu u Arenu? Po struci je doktorica, a iza njih je traumatično razdoblje

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Domaći influencerski par objavio najljepšu vijest, čestitke samo stižu: ''Naš najveći blagoslov!''

Pogledaji ovo Celebrity Maja Tedeschi s Emilom je dobila dvoje djece, a bili su jedan od najmoćnijih parova u Hrvatskoj

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je redateljica Sara Hribar, imala je samo 38 godina

Pogledaji ovo Celebrity Znate li koliko godina zapravo ima Ante Gotovina? Teško je u to povjerovati zbog njegove mladolikosti

Pogledaji ovo Celebrity Severina potpuno iskreno: ''Jedinom muškarcu u mom životu kojeg moji prijatelji priznaju...''