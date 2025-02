Tko je supruga frontmena Lexingtona koji ovaj vikend stižu u Arenu? Po struci je doktorica, a iza njih je traumatično razdoblje

Ovog vikenda održava se koncert benda Lexington, a evo koga ljubi njihov frontmen Bojan Vasković.

U zagrebačku Arenu ove subote, 22. veljače, dolazi jedan od najpopularnijih bendova regije, Lexington. Više o njima pročitajte OVDJE.

Frontmen benda je šarmantni Bojan Vasković, a u Srbiji je mnogima omiljena i njegova supruga, Aleksandra Vasković.

Upoznali su se još 2012. godine, a ljubav su brakom okrenuli 2015. godine. Ona se pojavila i u spotu pjesme ''Prišla'', a mnogi misle da su se upravo na tom snimanju zaljubili.

Ponovno je glumila i u njihovom spotu za novu pjesmu ''Boli pesme kraj'' koja je izašla prošle godine.

U braku su dobili i troje djece. Prije dvije godine imali su težak period kada im se rodila kći, a beba je nakon poroda završila na operaciji.

Naime, rođena je s urođenom srčanom manom, ali su nakon više od mjesec dana provedenih u bolnici Aleksandra i djevojčica sretno su stigle kući. Aleksandrina trudnoća od samog početka bila je rizična, a o tome je otvoreno progovorio i Bojan, istaknuvši da je njegova supruga veliki borac.

''To razdoblje je bilo veoma teško i za nju i za nas. Ona je odlučila sačuvati trudnoću. Doktor je rekao da bi 99 % žena odustalo. To je njena pobjeda. Ne postoje riječi kojima bi čovjek mogao to pohvaliti. To je velika hrabrost i požrtvovnost. To je kad se čovjek rodi s nečim. Ima tu neku snagu i moć pobijediti svaku prepreku koja joj se nađe na putu. Ona je dobila životnu bitku'', rekao je pjevač u srpskoj emisiji ''Premijera Vikend Specijal''.

Inače, Aleksandra je često aktivna na Instagramu gdje sa svojih 100 tisuća pratitelja dijeli brojne detalje iz privatnog života, pa je tako i o svemu kroz što je prošla s kćerkicom govorila otvoreno. Bojan podržava njenu angažiranost na društvenim mrežama, iako mu je, priznaje, u početku trebalo vremena da se na to navikne.

''U početku mi je bilo neobično. Ja imam osjećaj kao da živimo u osamdesetima. Prilagođavamo se vremenu. U svakom slučaju, ona je krenula spontano i dobila je dobru povratnu rekaciju. Vidim da je ispunjava kad nešto podijeli s nekim i kad pomogne nekome'', iskren je bio pjevač.

Aleksandra je po struci specijalistica ginekologije i opstetricije.

A više o bendu kojega obožavaju Hrvati, pročitajte OVDJE.

Bend stiže u Zagreb u sklopu slavljeničke regionalne turneje "Dođi ove noći", koja nosi naziv po njihovom velikom hitu. Turnejom obilježavaju 20 godina na sceni, a više o tome pročitajte OVDJE.

