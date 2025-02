Meghan Markle na Instagramu je podijelila novi detalj iz privatnog života

Meghan Markle koristi svoj novootvoreni Instagram za promociju svojih projekata, a s dijeljenjem detalja iz svog života tek je počela.

Za manje od dva tjedna na Netflix stiže kulinarska lifestyle-emisija "With Love, Meghan" kao jedan od projekata koje su Meghan Markle i princ Harry obećali isporučiti za tog streaming-diva u sklopu višemilijunskog ugovora.

Meghan Markle - 2 Foto: Youtube

Povratkom na Instagram Markle je odlučila iskoristiti tu platformu za promociju, ali i pokazivanje stvari iza scene. Zadnju objavu posvetila je panou na kojem je odabir citata, slika, fotografija i poruka koji ju inspiriraju za budućnost.

"Od sjećanja do uspomena koje danas stvaram", napisala je Meghan u opisu objave. Takve objave imala je i na ranijem blogu The Tig.

Nakon što je u utorak objavila preimenovanje svog brenda, Meghan je službeno otvorila profil na Instagramu za "As Ever". Trenutačno ima 667 tisuća pratitelja, a moguće je kako će u idućem razdoblju još narasti.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Međutim, kao i s "American Riviera Orchard", imenom koje je nosio prije, postoji šansa da će se "As Ever" suočiti s tužbom zbog kopiranja imena. Istoimena modna tvrtka iz New Yorka oglasila se na Facebooku i poručila kako ne surađuje s Markle.

Tužbu protiv Markle zbog kopiranja grba za logo tvrtke planira španjolski grad Porreres, a više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je Markle od reklame za hamburgere došla do imidža otmjene domaćice, otkrijte OVDJE.

