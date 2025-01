Jedan od najpopularnijih bendova regije prvi put stiže u Arenu Zagreb, s ovom našom pjevačicom žele duet!

Jedan od najpopularnijih bendova u regiji zasigurno je Lexington. Njihove pjesme bilježe milijunske preglede na YouTubeu, a nastupi su im redovito rasprodani. No prvi put sada dolaze u Arenu Zagreb. Što pripremaju, s kojom bi domaćom pjevačicom voljeli duet te još pokoji detalj iz karijere, pjevač benda podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

''Donesi stari smijeh iz dobrih godina, barem jedno buđenje u jutra nemirna....'', ovaj stih pjevaču grupe Lexington jedan je od najdražih.

A pjesma ''Donesi'' jedna je od miljenica publike, koju će otpjevati i na svojem zagrebačkom koncertu u Areni 22. veljače.



''Jednostavno čovjek se prepusti i uživa u svemu tome. Dosta je koncerata velikih iza nas, po prvi put sad u Zagrebu i nekako kad se sve dešava prvi put, onda to ima još veći značaj, još onako veću draž. Mogu samo da kažem da sam izuzetno sretan zbog toga što zaista radim ono što najviše volim. Nikada ovaj posao nisam ni doživljavao kao neku vrstu posla nego uživanja'', govori pjevač Bojan Vasković.



Dakle baviti se nečim drugim kod Bojana nije bila opcija?

''Pa nije, ni kad sam bio dijete. Da, postojala je jedna još opcija, to je igrao sam nogomet, kao mali, do neke 17-18 godine dok se nisam latio mikrofona'', ipak je otkrio.

Bend posljednjom turnejom slavi i 20 godina postojanja. Počeci su im, kaže, bili skromni, svirali su i na vjenčanjima. A ime su dobili prema jednom klubu. Iako su se na početku zvali Tandem.



''Mogu da vam onako iskreno kažem prelijepo. Bilo je i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali oni lijepi, najljepši se pamte. Mnogo predivnih uspomena i ono na što sam najviše ponosan što se tiče karijere su pjesme. Pjesme koje smo snimili i prije 15-ak godina i dan danas se slušaju'', govori.

Njihove pjesme danas imaju milijunske preglede. A Lexington su postali veliki miljenici publike.



''Pored te energije i entuzijazma koji je neophodan u tom slučaju. Najbitnije čovjek kad se muzikom bavi da se bavi iz srca i zapravo publici da ono što osjeća u sebi'', kaže.

Snimili su i dosta dueta, među ostalima, s Aleksandrom Prijović, koja će im biti i gošća na koncertu u Zagrebu. A i među hrvatskim izvođačima imaju neke favorite.



''Ima dosta izvođača koji bi došli u opciju dueta svakako i bila bi naša želja naravno. Ja mnogo volim muziku koju izvodi Jelena Rozga npr. eto, ona je možda jedan od kandidata, ali kad se desi neka pjesma mi ćemo je vrlo rado poslati na njezinu adresu'', govori Bojan.

Bojan voli i Prljavce koji su nedavno napunili tri zagrebačke Arene. Veseli ga jako, kaže, kad vidi pune koncertne dvorane.



''Samo da kažem da mi je drago da se sve to dešava. Mislim da na koncertima se muzika sluša na pravi način. Ipak kad čovjek dođe u klub, netko je došao da bi se lijepo proveo, netko je došao zbog izvođača, netko je došao zbog gazde kluba, a opet na koncert dođu ljudi koji iskreno vole vaše pjesme'', priča.

S obzirom na to da su im na repertoaru uglavnom ljubavne pjesme, nije neobično da se na njihovim koncertima događaju i prosidbe.



''Skoro na jednom od koncerata se desila prosidba. Ima često upita dobivamo na našoj službenoj instagram stranici i na mailove nam stižu poruke da bi momci željeli zaprositi, međutim nije uvijek situacija ta da možemo svima izaći u susret ali se uvijek trudimo da ispunimo ljudima želje koliko smo u mogućnosti'', govori.

Bojan je godinama u braku s Aleksandrom, s kojom ima troje djece. Ona se pojavila i u videospotu pjesme ''Prišla'', a mnogi misle da su se upravo na tom snimanju zaljubili. Obitelj mu je, kaže, i najveća potpora.



''Pa uz dobru organizaciju jako lijepo da vam kažem. Dosta ovih velikih koncerata mene i porodica prati, oni su mi nekako i najveća podrška i ja volim kad su tu, bit će sigurno i u Zagrebu jer 7 dana prije Zagreba bit ćemo u Sarajevu u mom rodnom gradu'', kaže.

A oni su jedan od razloga zašto ih nećemo uskoro vidjeti na eurovizijskoj pozornici, iako mnogi to priželjkuju.



''Mislim da je za to potrebno jedno veliko odricanje, možda čak i polugodišnje i postoje velike pripreme za to. Onako s obzirom da sam porodični čovjek, a sve ima neku svoju cijenu mislim da nisam spreman da ih ne vidim pola godine'', kaže Bojan.

No zato zapjevati i zaplesati s Lexingtonom možete već 22. veljače u Areni Zagreb.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.