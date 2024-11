Tko je frontmen srpskog benda koji stiže u Arenu Zagreb? Prije dvije godine njegova obitelj imala je težak period: ''Dobila je životnu bitku!''

Bojan Vasković rođen je u Sarajevu, a to s ponosom ističe, godinama ljubi i lijepu Aleksandru s kojom ima troje djece.

Grupa Lexington iduće godine zabavljat će brojne obožavatelje u zagrebačkoj Areni, a koncert je na rasporedu 22. veljače. U bendu, koji je osnovan 2004. godine, frontmen je Bojan Vasković.

Ovaj glazbenik rođen je 28. srpnja 1983. godine u Sarajevu, a iako godinama živi u Beogradu, uvijek s ponosom priča o svojoj rodnoj Bosni i Hercegovini.

''Ja sam skoro 30 godina u Beogradu i stvarno volim Beograd. Stekao sam u tom gradu puno prijatelja i završio sam škole, počeo s glazbom, ali nekako uvijek kada me neko pita odakle sam, ja kažem: 'Iz Sarajeva'. Da sam u New York, kada me pitaju, ja kažem iz Sarajeva, ali živim u Beogradu. Rođen sam tu i dok sam živ, osjećat ću se rođenim Sarajlijom. Ponosim se time i volim to reći, jer taj naš grad ima taj duh i to traje već desetljećima i zaista to stvara jedan osjećaj ponosa'', rekao je svojedobno Vasković za Dnevni Avaz, a dodao i da samo ima lijepe uspomene uz djetinjstva.

U mladosti je volio igrati nogomet, a iako je pjevao oduvijek, ranije nije mislio da će postati pjevač. Sve je počelo kada ga je prijatelj čuo kako pjeva i nagovorio ga da osnuju bend. Već 2004. godine zapjevali su u kafiću ''Lexington'', a tako je i nastalo ime benda kojeg obožavaju i Hrvati.

Kada govorimo o njegovom privatnom životu, Bojan je godinama u braku s lijepom Aleksandrom. Upoznali su se još 2012. godine, a ljubav su brakom okrenuli 2015. godine. Ona se pojavila i u spotu pjesme ''Prišla'', a mnogi misle da su se upravo na tom snimanju zaljubili.

U braku su dobili i troje djece. Prije dvije godine imali su težak period kada im se rodila kći. Ona je nakon poroda završila na operaciji. Naime, rođena je s urođenom srčanom manom, ali su nakon više od mjesec dana provedenih u bolnici Aleksandra i djevojčica sretno su stigle kući. Aleksandrina trudnoća od samog početka bila je rizična, a o tome je otvoreno progovorio i Bojan, istaknuvši da je njegova supruga veliki borac.

''To razdoblje je bilo veoma teško i za nju i za nas. Ona je odlučila sačuvati trudnoću. Doktor je rekao da bi 99 % žena odustalo. To je njena pobjeda. Ne postoje riječi kojima bi čovjek mogao to pohvaliti. To je velika hrabrost i požrtvovnost. To je kad se čovjek rodi s nečim. Ima tu neku snagu i moć pobijediti svaku prepreku koja joj se nađe na putu. Ona je dobila životnu bitku'', rekao je pjevač u srpskoj emisiji ''Premijera Vikend Specijal''.

