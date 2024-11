Mladen Grdović otkrio tajne s dalekih putovanja: ''Seve i glazbena legenda bili su kao pas i mačka, nikako se nisu slagali!''

Mladen Grdović otkrio je da je prije 22 godine na jednu turneju poveo Severinu, a ona i Duško Lokin nikako se nisu slagali.

Kralj dalmatinske zabave Mladen Grdović, koji slavi impozantnih 45 godina na glazbenoj sceni, gostovao je u Special Happy Showu na Happy FM-u kod kolegice Nike Antolos. Slušateljima je otkrio zanimljivosti vezane za aktualnu slavljeničku turneju "Evo mene, moji ljudi", ali se i prisjetio anegdota iz bogate karijere i s dalekih putovanja.

Omiljeni Grdović slavljeničku turneju započeo je koncertom na splitskim Gripama, a uz koncert u Karlovcu, na rasporedu su Rijeka i Čakovec.

"Mogu otkriti da će mi se pridružiti mnogi glazbeni prijatelji, poput legendarnog Zlatka Pejakovića, Ivana Zaka, Alke Vuice i Lidije Bačić... Mi gdje dođemo, napravimo atmosferu za pamćenje. To ljudi i očekuju."

U zanimljivom razgovoru Mladen se prisjetio nezaboravnih trenutaka iz karijere, uključujući turneju po Australiji. Na jednu od njih čak trinaest po Australiji poveo je Severinu, koja je tada bila na početku svoje karijere.

"Jedne godine, davno, unazad recimo 22 godine, Kićo, Lokin i ja smo pričali koga ćemo još povesti na turneju, dogovorili smo Sevu. Ona tada još nije imala niti Djevojku sa sela, mislim da je imala Dalmatinku... I zbilja, kada se pojavila, mogu je pohvaliti, jer teško je osvojiti odmah na prvu, ona je odmah osvajala i bila je fantastična turneja. Samo mi nisu bili fantastični ona i Duško Lokin, bili su kao pas i mačka, nikako se nisu slagali… Ja sam ih stalno mirio, a Kiću je baš bilo briga, on Slavonac, pustio me samoga…" otkrio je uz osmijeh Mladen.

Spomenuo je i izazove s kojima se suočio tijekom svoje karijere, a jedan od tih trenutaka bio je i period kada je potpuno prestao s glazbom.

"U mojih 45 godina karijere bilo je svega, pa i toga da nisam otvorio klavir niti dirnuo gitaru. Jednom sam se vraćao s puta i rekao Đorđu Novkoviću: 'Đorđe, odavno nisi napisao neku pjesmu.' On mi je odgovorio: 'Mladene, jednostavno ne otvaram ništa, gadi mi se klavir, nemam više volje.' Ja imam negdje oko 400 snimljenih pjesama, znaš koliko je to albuma i svega, a on ih je sam napisao oko 300. Rekao sam mu tada da mi je to malo čudno, a onda se i meni to dogodilo. Prije desetak godina, kad sam imao negdje 35 godina karijere, nisam uzeo klavir ni gitaru sigurno godinu dana, bilo mi je dosta svega", prisjetio se Grdović.

Srećom, ljubav prema glazbi, uz vjeru, pobijedila je sve nedaće. Brojnim hitovima kralj dalmatinske fešte oduševljava publiku diljem svijeta, pa čak i arapske šeike. Tako najbogatiji ljudi svijeta uživaju uz stihove ''Nije u šoldima sve'', ''Dalmatinac sam'', ''Oči boje lavande'', ''Tu je moj dom'', ''Bolje živim nego ministar'', ''Sve za ljubav'', ''Evo mene moji ljudi'' i brojne druge uspješnice koje pjevaju o Mladenovoj voljenoj Dalmaciji, rodnom Zadru i plavom moru i ljubavi.

