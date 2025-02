Svi se pitaju tko je šarmantni voditelj s inauguracije predsjednika Milanovića, njegov glas čuli ste i u našem showu!

Inauguraciju Zorana Milanovića vodio je ovaj markantni gospodin, a evo tko je on i gdje ste njegov glas još čuli.

Održana je inauguracija Zorana Milanovića, a među prvim licima u početku svečane ceremonije vidjeli ste ovog gospodina.

Riječ je o Ljubomiru Hlobiku, a inauguraciju predsjednika vodio je ii 2020. godine.

Ljubomir je tada cijelu Milanovićevu kampanju bio službeni glas, a ove godine opet mu je pripala čast da vodi najsvečanije događanje.

Ljubomir Hlobik Foto: Screenshot

No, njegov glas mnogima može biti poznat i s još jednog mjesta. Naime, Ljubomir je bio spiker u ''Plesu sa zvijezdama'' od 2019. do 2023. godine, a najpoznatiju rečenicu ''Plesni podij je vaš!'' izgovara upravo on.

Osim toga, bio je i narator u prvoj sezoni kulinarskog showa ''Riba na torti''.

Na njegovoj internetskoj stranici piše da svojim glasom želi buditi emocije u slušatelja, sjetiti ih na neke davne slike iz djetinjstva ili odvesti na putovanja koja stvaraju uspomene te da ga odlikuju toplina, jasnoća i nježnost iako može biti i autoritativan.

Posljednjih nekoliko godina predaje modul narator/spiker na akademiji u Zagrebu stvarajući nove generacije vokalnih profesionalaca.

Ostale detalje s inauguracije pogledajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Natali Dizdar postala je majka! Prvo dijete rodila je u Parizu, kćeri je dala predivno ime

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jednoj od najvećih britanskih zvijezda prijeti amputacija prstiju: ''Doktor mi je rekao...''

Pogledaji ovo Celebrity Rihanna briznula u plač nakon što je čula presudu svom partneru, bio je optužen za ubojstvo!

Pogledaji ovo Celebrity Fanove oduševio slatki detalj na portretu Kate Middleton koji pokazuje koliko je sin Louis obožava!

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle prijeti tužba iz Španjolske? Sličnost je nevjerojatna: ''Jedina razlika je...''

Pogledaji ovo Celebrity Našeg zgodnog glumca uskoro ćemo gledati u Survivoru: ''Nisam netko tko ljudima lako prešuti!''

Pogledaji ovo Celebrity Alka Vuica objavila veselu fotografiju s Milanovićem: ''Volim to rokersko srce koje kuca za nas!''