Meghan Markle prijeti tužba iz Španjolske? Sličnost je nevjerojatna: ''Jedina razlika je...''

Grad Porreres razmatra tužbu protiv Meghan Markle i njezina brenda "As Ever" zbog plagiranja loga.

Meghan Markle u utorak je objavila kako njezin brend "American Riviera Orchard" mijenja ime u "As Ever", nekoliko tjedana prije početka emitiranja njezine kulinarske emisije "With Love, Meghan".

Markle je promijenila i logo te se sada prikazuje palma prema kojoj lete dva kolibrića, za koji mnogi smatraju da odaje počast njihovu domu u Montecitu, u čijem se vrtu nalaze palme, te suprugu, princu Harryju, koji je u knjizi "Zamjena" otkrio kako mu je kolibrić ušao u sobu odmah nakon smrti bake, kraljice Elizabete II. 2022. godine.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Međutim, "As Ever" polako nastavlja s istim problemima koje je imao i "American Riviera Orchard". Kako pišu španjolski i britanski mediji, španjolski grad Porreres razmatra tužbu zbog plagiranja gradskog grba. I dok je grb grada na Mallorci narančasto-zelen zbog prikaza palme i pijeska na plaži, logo Meghanina brenda koristi tamnosivu i bijelu boju.

Gradonačelnica Francisca Mora za lokalni medij poručila je kako je sličnost nevjerojatna te da će gradsko vijeće odlučiti hoće li podnijeti tužbu.

"Ne znam je li posjetila neka agroturistička mjesta i vidjela grb jer fotografija na njezinoj web-stranici izgleda kao da je snimljena na Mallorci", poručila je gradonačelnica.

Porreres Foto: Profimedia

Mora je pojasnila zašto grad s 5000 stanovnika nastao u 13. stoljeću razmatra tužbu: "Ne želimo da se naš grb izokrene jer on pripada isključivo Porreresu. Jedina razlika između njihova logotipa i našega grba je ta što njihov prikazuje dva kolibrića, dok su u našem ili lastavice ili golubovi – povjesničari se ne mogu složiti."

Za kraj je otkrila što će učiniti ako odluka bude u korist Porreresa: "Zatražit ćemo od Meghan da ukloni logo s web-stranice."

Mnogi stručnjaci za odnose s javnošću smatraju kako je rebrendiranje ARO-a u "As Ever" bilo ishitreno.

"Nedavno pokretanje s jednim imenom, a zatim njegovo mijenjanje prije nego što je stvarno steklo pažnju postavlja pitanja o početnoj strategiji i istraživanju, ali i o dugoročnoj igri. Za mene to sugerira nedostatak jasnoće u vezi s identitetom brenda, ali također, je li to traženje pažnje prije lansiranja jer se ove promjene stalno događaju i postaje li to pomalo navika?" poručila je Natalie Trice, stručnjakinja za odnose s javnošću i dodala kako kreiranje brenda nije nužno samo dati ime, već izgraditi povjerenje kupaca, dok je mijenjanje imena i strategije znak kako put nije čist te kako je možda napravljen prisilno zbog tužbi za pravo na ime.

Džem Meghan Markle - 2 Foto: Screenshot/Instagram

