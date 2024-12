Meghan Markle se sprema za povratak pred svjetla reflektora, već ima puno planova: "Skrivala je svoje karte..."

Meghan Markle planira povratak na javna događanja tijekom 2025. godine, nakon što je ove godine provela u traženju dozvola za svoj brend.

Proteklih nekoliko godina Meghan Markle se privremeno povukla iz javnog života, uz povremena pojavljivanja bez supruga, princa Harryja.

Međutim, 43-godišnja bivša glumica planira se vratiti u javnost iduće godine, a nada se kako će joj u tome pomoći njezin brend American Riviera Orchard i novi projekt za Netflix.

Kako javljaju izvori bliski Markle, a prenosi Daily Mail, novi Markleičin kulinarski show za Netflix bi trebao početi početkom 2025. godine, a u isto vrijeme bi trebala lansirati svoj brend, s kojim je imala problema u patentnom uredu zbog nepotpune dokumentacije i žalbe tvrtke American Riviera na ime. Isto tako, mediji su pisali kako je Markle imala problema s traženjem direktora za ARO zbog čega je sebe stavila na to mjesto, no izvor to demantira.

"Skrivala je svoje karte, ali mogu vam reći da je ona izvršna direktorica tvrtke American Riviera Orchard, tako da su sve glasine o tome da ima problema s pronalaskom izvršnog direktora lažne", izjavio je jedan izvor, dok je drugi dodao: "Što se tiče Meghanine tišine, bila je u pozadini, radeći na svojim poduzetničkim naporima. I Netflixov projekt i njezin brend izaći će u istom vremenskom okviru na početku nove godine. Bit će to dobra godina posebno za Meghan, jer je veći dio godine provela radeći iza kulisa kako bi lansirala projekt u prvim mjesecima 2025. godine."

Markle je bila na gala večeri koju je organizirao njezin prijatelj Tyler Perry, a više o tome čitajte OVDJE.

Na toj večeri je bila bez supruga, koji je samo nekoliko sati prije morao demantirati priče o razvodu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Markle je već slala PR pakete s džemovima svog brenda raznim prijateljima, unatoč tome što joj tada nije prošlo dobivanje dozvole, a više o tome pročitajte OVDJE.

