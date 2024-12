Znate li kojoj je Hrvatici Doris Dragović ujna? Svima dobro znanom paru bila je i na vjenčanju!

Doris Dragović bila je na vjenčanju Marka Livaje i Iris Rajčić, a tada je otkrila da su obiteljski povezani.

Brojni su se nedavno iznenadili informacijom da su Zoran Milanović i Gordan Jandroković obiteljski povezani, a znate li čija je ujna Doris Dragović?

Više o obiteljskim vezama Milanovića i Jandrokovića pročitajte OVDJE.

A naša pjevačica prije dvije godine pojavila se na vjenčanju nogometaša Hajduka Marka Livaje i bivše manekenke Iris Rajčić. Tada je otkrila da je ona mladenkina ujna.

''Familija je to. Što se tiče nas, mi bismo voljeli da su se i prije oženili. Ovo je važan dan u njihovu životu. Želim im Božji blagoslov u životu, sreću, mir, ljepotu, a ono što je najvažnije to već imaju, a to je dvoje lijepe djece'', rekla je tad Doris Dragović, pisala su 24sata.

Njezin suprug Mario Budimir brat je Irisine majke Marije, što bi značilo da je Mario ujak bivše manekenke, a Doris joj je ujna.

Nakon vjenčanja naša glazbena diva otkrila je i da posebno prati utakmice proslavljenog nogometaša.

''Iris i Marko Livaja su mi familija. Drugačije je kada netko tvoj igra, gledaš to kroz neku privatnu prizmu, dupla je napetost i uzbuđenje. On je briljantan pa smo svi doma sretni'', rekla je u intervju za Radio Dalmaciju.

