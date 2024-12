Sjećate li se Ashley iz hit-sitcoma? Izrasla je u predivnu ženu, a karijera koju je započela sa samo šest godina donijela joj je brojne izazove

Tatyana Ali još je kao djevojčica pokazala veliki interes za umjetnost, a prvu ulogu dobila je samo šest godina u ''Ulici sezama''.

Glumica Tatyana Ali najpoznatija je po ulozi Ashley Banks u hit-seriji "Princ iz Bel Aira", koja se emitirala od 1990. do 1996. godine.

Već kao dijete pokazala je interes za umjetnost te je u vrlo mladoj dobi počela pjevati i glumiti. Glumačku karijeru započela je sa samo šest godina, nastupajući u dječjoj emisiji "Ulica Sezama".

S 11 godina dobila je ulogu Ashley u već spomenutoj seriji, a ona joj je donijela planetarnu popularnost. Iako je uživala u radu na seriji, priznala je da je glumačko odrastanje pred kamerama bilo zahtjevno, jer je morala balansirati školu i karijeru. Ipak, u konačnici je sve uspjela, na čemu je zahvalna svojim roditeljima.

"Oni su brinuli o meni. Imam prijatelje koji nisu prošli baš najbolje i mislim da to ima veze s roditeljima kada si dijete. Da, radiš, ali i dalje si dijete i trebaš nekoga tko će te zaštititi i reći 'ne'. Moji roditelji to uopće nisu dopuštali. Imala sam kućanske poslove kao i moje sestre," rekla je ranije za Page Six.

Svojedobno se prisjetila najdražih uspomena s vremena provedenog na setu serije. Tamo je glumila uz Willa Smitha, a danas o njemu ima samo riječi hvale.

"Najbolje uspomene s vremena provedenog na snimanju su trenuci kada smo se smijali s kolegama iz ekipe. Sjećam se naše posljednje sezone. Will je tada otvorio svoj garderobni prostor, srušio zid i od dvije sobe napravio jednu veliku, prekrasnu garderobu," prisjetila se Ali za People.

"Kada smo stigli na set početkom te godine, vidjeli smo taj prostor i mislili da je prekrasan. Will nam je rekao: 'Pogledajte ovo. Kao dar svima za našu posljednju sezonu, upoznat ću vas s dizajnerom koji je radio ovu sobu. Radite s njim i dizajnirajte vlastitu garderobu.' To je uključivalo namještaj i sve ostalo, a moram vam reći da sada sjedim u svojoj dnevnoj sobi na toj sofi," otkrila je.

Roditelji su joj naglašavali važnost obrazovanja, pa je Tatyana studirala na Sveučilištu Harvard, gdje je diplomirala afroameričke studije i politiku. Nakon hit-serije, Tatyana se okušala i u nekim drugim ulogama te je glumila u filmovima "Moja najveća želja za Božić", "Božićni hotel", "Dragi tajni Djede Mraze" i "Jingle Belle".

Osim glumačke karijere, Tatyana se okušala i u glazbenoj. Godine 1998. izdala je album Kiss the Sky, s hit singlom "Daydreamin'", koji je bio vrlo uspješan.

Što se tiče njezina privatnog života, Tatyana je godinama u braku s profesorom Vaughnom Rasberryjem. Par ima dvoje djece. Njihov prvi sin, Edward Aszard Rasberry, rođen je 2016., dok je drugi sin, Alejandro Vaughn Rasberry, rođen 2019. godine.

U jednom intervjuu ranije priznala je da je mnogo puta bila izdana od prijatelja.

"Znala sam tko je stvarno tu zbog mene, a tko iz drugih razloga. Bila sam puno puta izdana, ali to je bilo drugačije doba, bez društvenih mreža, gdje izdaja nije značila da je svi mogu vidjeti. Mogla sam plakati u privatnosti," objasnila je.

