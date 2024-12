Ove hrvatske misice imale su priliku upoznati Donalda Trumpa: ''Raspitivao se o Hrvatskoj, da ne znam tko je, rekla bih...''

Priliku upoznati američkog predsjednika Donalda Trumpa imale su Miss Universe Hrvatske Ivana Delač, Andrea Erjavec i Ivana Mišura Vlaović. O čemu su razgovarale s tim osebujnim predsjednikom i što iz tog susreta, uz, naravno, njegovu lepršavu frizuru, neće zaboraviti, misice su otkrile našem Davoru Gariću.

''Bilo mi je to iznenađujuće. Ja sam cijelo vrijeme očekivala, nadala sam se, ali nisam mislila da će to stvarno biti. I kada smo ga vidjeli u daljini, on je mahnuo Mariji, nešto joj je viknuo, ali neću to sad otkriti. Onda smo mu prišli, njegova reakcija bila je: 'Who is this beautiful girl?' Pružio mi je ruku, tražili smo fotografiju, slikala sam se s njime'', kaže Andrea Erjavec.

Tako svoj susret s Donaldom Trumpom opisuje prošlogodišnja Miss Universe Hrvatske. Trump je bio dugogodišnji vlasnik licencije izbora Miss Universe, pa su i hrvatske misice imale priliku upoznati tog osebujnog predsjednika.

''Misice ostale, kao i ja, bile smo smještene u njegovu resortu, vrlo luksuznom resortu D'or al Miami i u biti on je nas iznenadio za doručkom. Mi smo sve ostale u šoku. Znaš, nisi još spreman i jedeš, i sad odjednom Donald Trump'', govori Ivana Mišura.

''Donald Trump je prije svega poduzetnik i kad on kaže da želi učiniti Ameriku ponovno sjajnom, to je napravio s izborom Miss Universe. Tad je izbor Miss Universe zaista bio sjajan. On je napravio sve što je jedna takva zahtjevna organizacija iziskivala, a to je značilo višemjesečne pripreme, veliki budžet, veliki spektakl. S poduzetničke strane donio je izboru ono zlatno doba izbora Miss Universe, što možda danas izostaje'', kaže Ivana Delač.

Dobro ili loše, svi imaju mišljenje o Trumpu, a dojam koji je slavni produzetnik ostavio na hrvatske misice ima isti nazivnik.

''Dojam koji sam ja stekla je da je baš dobar'', priznaje Andrea.

''Činio mi se jako veseo, ugledan, smiren, smiješan, sve najbolje, zaista.''

''Ono što me je najviše dojmilo je način na koji sam se ja osjećala u trenu kad je on vidio moju lentu i rekao: 'Oh, Croatia, I love your country!' Osjećala sam se prepoznato i ponosno jer ipak sam došla predstavljati svoju zemlju Hrvatsku'', kaže Mišura.

''Raspitivao bi se o zemlji iz koje dolazimo. Nešto mrvicu o gospodarstvu, ali najviše o karakteru nas koje se natječemo'', dodaje Delač.

''Da ne znam za njega, mislila bih da je moj susjed. Kako bih rekla, to je toliko jednostavna osoba.''

''Vrlo pristojno, dostojanstveno, odmjereno i nije nam se približavao na nikakav način osim ovog s profesionalne razine jednog vlasnika licencije.''

''Smatram da je imao svoj stav, odrješit, nije baš netko s kim bi se volio zezati.''

Andrea je Trumpa upoznala na njegovu imanju Mar-a-lago, čiju vrijednost Forbes procjenjuje na oko 350 milijuna dolara.

''Mislim da je taman snimao neku kampanju, imao je svoju kapu, taman se potrefilo da je i gospodin Vladimir imao i majicu i kapu, bio je sav u tonu. Idući put bih i ja trebala ponijeti, da budem spremna...'' smije se Andrea.

''Bio je u tom svom tonu, vidjela sam tu čuvenu frizuru, postojana je i uživo, isto kao i na televiziji.''

Čini se da će hrvatske ljepotice susret s Trumpom pamtiti za cijeli život.

''Mogu se našaliti na vlastiti račun, nemam s tim problem... S obzirom na sve natpise i nekakve njegove medijske istupe, čini se da Donald Trump želi isto što i misice - mir u svijetu!'' zaključuje Mišura.

