''Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta!'' - priča o velikom uspjehu navijačkog klasika!

Znate li da je navijačkoj pjesmi Baruna ''Neka pati koga smeta'', od nastanka do statusa hita trebalo manje od 24 sata? Davne '98-e na valu euforije bila je prvi domaći navijački hit, a kultni status ima i danas. O šokantnom uspjehu te pjesme, ali i gdje su Baruni danas i što rade, otkrili su našem Davoru Gariću.

Možda Hrvatska još nije prvak svijeta, ali u očima navijača mi smo šampioni! ''Neka pati koga smeta'', koju su otpjevali Baruni davne 98-e, i danas je pravi navijački klasik.

''Sad su trenutci tog rukometnog prvenstva, opet je tu taj neki naboj, taj žar, taj navijački zanos... Naša pjesma je tamo iz 98-e, i još uvijek je neki smatraju najboljom navijačkom, ali možda zato što je bila prva takva. To je to, tu smo bili pogodili, sad je dalje sve na sportašima! Mi ćemo ih podržat uvijek!'', govori Danijel Banić.



Od naših se sportaša može očekivati baš sve, no Baruni se ni u najluđem snu nisu nadali uspjehu koji je njihova pjesma postigla doslovno preko noći.



''Pa to nismo ni stigli razmišljati jer je to toliko brzo nastalo, to je praktički bilo preko noći i napisano, i snimljeno i izrežiran spot, premijera i sve. To se toliko brzo odigralo tako da nismo stigli razmišljati kakav će biti uspjeh. Uspjeh je bio isto tako preko noći. Praktički je u jednom danu prodano preko 50.000 primjeraka, što je tada već bila platinasta tiraža u to vrijeme, tako da je bio lijep uspjeh'', prisjeća se Banić.



27 godina kasnije ovaj se hit i dalje ori s tribina i trgova, a Baruni kreću u nove pobjede, ovog puta ljubavne. Upravo su snimili posljednje kadrove za novi videospot.



''Pjesma se zove ''Ja nikome ne pripadam''. To je nešto u stilu Baruna, ali meni nekako dosta baca na stil nekadašnjeg benda Vaya con Dios'', objasnio je Banić.



Baruni su se nakon dugogodišnje pauze sredinom prošle godine vratili na scenu i nemaju u planu prestati svirati.



''Uvijek je teško jer se nikad ne zna što će publika zavoljeti. Kad smo radili nekad albume, dok su se kupovali albumi, onda je bilo pjesama u koje smo vjerovali puno u njih, posvetili smo im se jako puno, dali smo si truda oko aranžmana, bilo je tu snimanja i po mjesec dana za neku pjesmu, a onda neku pjesmu onako brže napravimo, legne nam u dan dva, ispadne veći hit, da je ljudima draža ta nego ona u koju smo mi puno truda uložili'', priča.



Iako im se postava mijenjala, u bendu vlada obiteljska atmosfera.



''To je ono što nas drži godinama! Taj jedan dobar prijateljski odnos, potpora u nekim težim trenutcima, zajednički rad u stvaranju nekih novih pjesama, uvijek uvažavamo mišljenja, prijedloge i tako. I Naravno neko zadovoljstvo i veselje kad smo na bini'', kaže Danijel.



Čini se da će Baruni na pozornici prašiti i s devedeset.



''Daj Bože da doživim 90, kao prvo...hahaha...s obzirom da smo već imali neke preinake i generalke, ali daj Bože da to i traje. Lijepo je svirati, lijepo je biti u glazbi. To i nas motivira, daje neki adrenalin, daje nam volju za napretkom za nečime novim i uživamo u tome'', priča.



Ono što je sigurno je da će njihov evergreen ''Neka pati koga smeta'' na krilima navijačke euforije hrvatskim sportašima davati potporu do kad je sporta i navijanja.

