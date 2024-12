Matija Cvek otkrio gaji li njegova kćerkica afinitete prema glazbi: ''Što joj to znači, saznat ćemo...''

Zaljubljen preko ušiju, kako u očinsku, tako i u ulogu supruga, Matija Cvek napisao je još jednu prekrasnu baladu ''Nudim ti se'', posvećenu upravo obitelji. Iako ga inspiracija, kao i san, ovih dana pomalo zaobilaze, obiteljski život donio je neke nove radosti zbog kojih ne prestaje pjevati čak i kod kuće. Kako na to reagira njegova kćerkica, otkrio je Aleksandri Keresman.

Ovako zvuči čovjek potpuno oboren s nogu ljubavlju.

''Pa jako volim taj stih ''nudim ti se kao dijete svijetu'' to mi je stvarno ono meni osobno sam kad sam si to otpjevao bilo mi je ''vau ono baš sam zaljubljen''. A onda što sam nešto popravljao i pisao naknadno u toj pjesmi možda mi je ''kuća vrtu pripadam'' taj dio mi je jako drag stih'', otkrio je Matija Cvek.

A nova dirljiva balada, koja će nesumnjivo zavladati domaćim eterom u Cvekovu stilu, ima specifičnu intimnu notu.

''Ova pjesma ima neku posebnost, zove se ''Nudim ti se'', znači sam taj naslov mislim da je dosta poseban i nisam baš često to čuo kao ''nudim ti se'' i je posvećena je mojoj obitelji. I suradnici na toj pjesmi su mi izuzetno dragi, radio sam s Maherom Sarihodžićem, s Majom Sar koja je pjevala back vokale, Žan Serčić iz Slovenije koji je tamo velika zvijezda'', dodao je naš glazbenik.

Obiteljski je život, čini se, prepun inspiracije, koju je samo, baš poput sna, teško uhvatiti.

''Pjesma i cijeli mood taj može se vidjeti da mi se nešto lijepo događa u životu, ali mislio sam da ću imati više, mislim da je nespavanje problem, pa me onda malo izbjegava inspiracija. Bilo je super, pa je bilo lošije, pa je bilo super pa sad opet malo ne spavamo, ali dobro kažu svi da je to normalno'', objasnio je Cvek.

Sna možda u njihovu domu nedostaje, ali pjesme nikako.

''Pjevam više nego ikad znači nikad nisam toliko pjevao doma. Nikad nisam toliko vježbao. Pogotovo zato što mala obožava i muziku i reagira, i ja to volim vidjet, baš mi se čini da će to bit jedno zabavno odrastanje. Ne plače... pjeva, urla isto sa mnom, e sad što joj to znači, molim te prestani ili kao dobro je, saznat ćemo poslije nekad'', rekao je.

Ako će netko biti zaslužan za dječje pjesmice iz Matijina pera, zasigurno će to biti Lota.

''Imam nekih tih stihova kroz neke pjesme buduće koje su posvećene mojoj maloj i neke pjesme koje su komponirane kao takve, ali nisam baš razmišljao da bih sad kompletno radio za djecu nešto, dobro mi je ovo nije lako bubamarcu jer se sluša u autu, to mi je super'', objasnio je.

Uz malenu, glas je savršeno zagrijan za sezonu nastupa koja je pred njim. Kako u starim hitovima tako i u novom, uživat će publika od Zagreba, Rijeke, Rogoznice, Ogulina do Zadra i Dubrovnika, pa čak i šire.

''Imamo neke nastupe i u Crnoj Gori i u Podgorici i u Cetinju 3. i 4.1. pa mislim da ćemo nakon toga mi malo vidjet što ima na planinama van Hrvatske'', otkrio je.

No prije toga čeka ga onaj najzabavniji dio blagdanskog darivanja.

''Ne volim dobivati, jako teško te poklone i primam i s pohvalama se dosta teško...lakše se nosim s kritikama to mi je nekako lakša stvar. Ali darivat poklone to volim, volim vidjet kad se ljudi razvesele. Ima to veze i s glazbom vjerojatno, volim pjevat pa vidjet da je nekome dobro i to se vraća'', priznao je.

Ponosni tata već je sad uzbuđen oko svega što će izmamiti osmijeh kćerkice.

''A to će biti super, već imam neke lude planove, za narednih ohoho Božića'', rekao je.

Planovi i želje za iduću godinu zasad su vrlo jednostavni.

''Da je mir i kod mene doma i općenito u svijetu i da imamo neke lijepe koncerte, da napravimo nešto što je veliko i dobro, da napišemo još neke lijepe pjesme, snimimo još jedan dobar album sve što sam si želio i prošle godine'', dodao je.

Vjerujemo kako se Matijinoj publici jedna već ostvarila, da dobiju još jednu glazbenu poslasticu.

