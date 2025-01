Sanja Doležal prisjetila se dobrih, starih vremena: ''Najveći dio karijere odradili smo bez komentara i bez paparazza!''

''Svijetu nedostaje empatije, a o emocijama danas uči od svoje brutalno iskrene djece'', kaže Sanja Doležal. Otkriva kako je pomalo nostalgična za onim dobrim starim vremenima, kad su se pod estradnim nebom sklapala mnoga prijateljstva. Uskočite u naš mali vremeplov kojim će vas Sanja Jurković povesti upravo onamo, u ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

Bila su to neka druga vremena… I mnogi će reći ljepša i bezbrižnija. Onakva za kakvima vas hvata nostalgija.

''Isto kao i svuda, tako vrijedi i na estradi, nekad smo se puno više družili, puno više je bilo smijeha u tim druženjima, danas imam osjećaj kao da je svatko za sebe ili sa svojim timom, PR timom, nekad nismo imali ni PR timove niti išta, ali bilo je puno zabave'', prisjetila se Sanja Doležal.

I prijateljstva. Jer to je bilo ono što je uistinu važno. Ne karijera, ne posao, ne zarada već međusobni odnosi.

''U tih 40 i nešto godina koliko smo skupa smo zapravo prije svega dobri prijatelji, naravno da kao prijatelji znamo imati različita mišljenja, znamo se i posvađati, ali lijepo je znati da imaš neke ljude na koje možeš računati kad ti je teško, nazvati nekoga i u tri ujutro ako treba i isplakati dušu, tako da, to su velike stvari. Najzabavniji je Marinko definitivno, njega da pitate što je speed dial, bi vas pogledao, haha, pojma nema što je to. Ali kad netko ima problema zdravstvenih ili tako, onda se apsolutno zovemo i brinemo jedni o drugima'', ispričala je Sanja Doležal.

Jer danas se, smatra, empatija uglavnom svodi tek na pojam u rječniku.

''Cijeli taj zapadni sustav tog liberalnog i divljeg kapitalizma gdje su ljudi zapravo umjereni isključivo na profit, na novac i na uspjeh, ima malo humanosti među ljudima, malo empatije, malo bliskosti. Ja volim reći, ja imam već dosta godina, prije 40 godina, 40 i nešto, kad sam ja bila dijete, imali smo puno manje, a imali smo puno više, upravo u tom smislu, u tim nekim odnosima dobrim'', smatra Sanja.

Posao ju je naučio strpljenju, a upravo joj je ta vještina bila od velike pomoći i u svakodnevnom životu.

''Ja često kažem djeci i prijateljicama kad se nešto događa, proći će, ne samo kad je teško nego čak i kad su ti nekakvi jako jako uzbudljivi, lijepi trenuci, kažem nemoj da te to previše uzdigne u visine jer proći će, a što više poletiš, pad je bolniji. Jer sve što dođe i lijepo i slava i ne znam što, prođe. Isto tako i ružne stvari dođu i prođu'', govori Sanja Doležal.

Kao i svaka majka, najponosnija je na svoju djecu – kćer Leu koja živi i studira u Londonu i sina Luku za kojeg kaže da ne zna tko ga je zarazio ljubavlju prema matematici i brojevima.

''Auuu, od njih učim jako puno, od njih učim prije svega iskazivanju emocija, tu su oni što se toga tiče brutalni, kako se kaže, što na umu to na drumu, i najponosnija sam zapravo što su samostalni, dobri i pošteni ljudi'', priča Sanja.

Gledajući njih, često se zapita kako u estradnom bazenu plivaju njezini mlađi kolege koji su danas izloženi mnogim stvarima s kojima se oni u svoje vrijeme nisu morali boriti – počevši od negativnih i zlonamjernih komentara na društvenim mrežama.

''Vrlo je teško ne uzeti to k srcu i mislim da je mladima koji tek kreću zapravo jako teško i nemilosrdno, najveći dio naše karijere smo mi odradili bez komentara i bez paparazza i to je predivno. Ja sam svjesna da te ne može svatko voljeti i to je okej, ali tu razinu vrijeđanja i frustracije, to nitko normalan ne može prihvatiti. Ali evo, ja sam u godinama kad više ne čitam'', priča Sanja.

No do tog estradnog zena nije lako doći jer ljudi imaju sve manje razumijevanja jedni za druge.

''Puno toga je ljudima teško shvatiti jer te oni uvijek vide u najboljem izdanju, i kad plate ulaznicu za taj koncert, tvoj, očekuju te u najboljem izdanju, a ti si možda taj dan jako, jako na dnu, tako da ta situacija kad sam na placu ili kad šećem šumom ili u gradu i nisam baš u najboljem izdanju ni izvana ni iznutra, onda ljudi to znaju komentirati kao - gle kakva je. Takva sam'', zaključila je Sanja.

