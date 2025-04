Zvijezda našeg showa otkrila nam je svoju tajnu snalaženja sa stranim jezicima

Devin Juraj razvalio je u petoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" i odnio pobjedu kao latino megazvijezda Maluma s pjesmom "El stamo". U čemu je tajna njegova snalaženja sa stranim jezicima, kako to da su mu čak tri jezika materinska i druge detalje o svojoj multikulturalnoj obitelji, Devin je otkrio našoj Matei Slogar za In magazin.

''Nakon prve pobjede se osjećam fantastično jer sam pobijedio s točkom koja mi je jako draga, bilo me u početku frka ako pobijedim hoće li mi se to dogoditi s nekom transformacijom koja mi je manje draga, jer činjenica je da nisu sve transformacije jednake u izvedbi, ali Maluma je moj favorit bio'', otkrio nam je Devin Juraj.



Devin je skinuo kolumbijskog pjevača i izvrsno se snašao s pjesmom na španjolskom jeziku te odnio titulu najboljeg u posljednjoj epizodi showa.



''To je na španjolskom bilo i morao si sam ispisat taj tekst od A do Ž i probat ga nekako prožvakat, španjolski ne znam, znam talijanski pa je bilo nekoliko riječi koje su bile iste pa sam se za njih lovio kao nekakav lanac za koji sam se hvatao da znam gdje sam u tekstu'', ispričao nam je.



Devinova majka je Talijanka, a otac je živio u Kanadi i Devinu prenio tu kanadsku stranu. S jezicima se zato ovaj mladić snalazi kao riba u vodi.



''Kad imaš 3 jezika koji su ti materinji, činjenica je da mi podsvjesno ulazimo u drugačije karaktere kad na njima govorimo, meni je talijanski materinji,ali sam ga najviše govorio od 1. do 8. razreda jer sam išao u talijansku školu i meni je kad govorim na taliinskom podsvjesno se vratim u neku infantilnost. Engleski je meni puno mračniji, u njemu apsorbiram tmurnije teme'', priča nam.



''Napravio se nekakav eko sustav koji je jednako njegovao moju kanadsku stranu, moju talijansku stranu i moju hrvatsku. Ujutro na televiziji gledamo talijanske crtiće, onda hrvatski dnevnik i navečer gledamo američke filmove'', otkrio je.



Iduća tranfosrmacija zato je Devina itekako razveselila - jer transformirat će se u Talijanku Angelinu Mango.



Na pripremama već naporno radi.



''Prošlogodišnja pobjednica San Rema i predstavnica Italije na Eurovoziji. Bio je tu svega jer je pjesmurina i pol. Fascinantno mi je kako cjepidlačim oko detalja stalno brinem i o izgovoru i uvijek imam osjećaj da mogu to još malo točnije kao ona, još malo zaoblit kao ona jer nije da tu pjeva sad Devin nego Angelina Mango a ona je speficična'', otkrio je Devin.



Devina kao Angelinu i transformacije ostalih kandidata pratite već u nedjelju u omiljenom showu Tvoje lice zvuči poznato.

