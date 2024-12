Baby Lasagna pohvalio se novom tetovažom, spojio je glazbu i vjeru: "Sad izgledam kao sendvič..."

Baby Lasagna inače je veliki vjernik, a novom tetovažom spojio je ljubav prema glazbi i Bogu.

Već je poznato da naš glazbenik Baby Lasagna voli tetovaže, a u razgovoru sa srpskim Blicem otkrio je da je napravio još jednu.

"Sad izgledam kao sendvič. Cijela ruka mi je u foliji. Je, brate, boljelo me, ovaj me lakat ubio, baš me zgazio. To je sveta Cecilija, njezin lik, jedan lik ju je nacrtao pa sam je stavio na sebe", ispričao je Lasagna, koji je ujedno i veliki vjernik, pa je novim trajnim crtežom spojio ugodno i korisno.

Sveta Cecilija je zaštitnica glazbenika i glazbe. Njezin blagdan slavi se 22. studenog. Najpoznatija legenda o njoj tvrdi da je bila plemićka djevojka koja je bila prisiljena udati se za bogatog plemića Valerijana, no ona je željela ostati djevicom posvećenom Bogu. Tijekom bračne noći Cecilija je navodno ispričala svojem mužu da joj je anđeo posvetio tijelo pa je Valerijan pristao prihvatiti njezinu vjeru, a oboje su postali kršćani.

Cecilija i njezin muž kasnije su bili mučeni zbog svoje vjere. Prema nekim verzijama priče, bila je pogubljena u Rimu, gdje su je izložili teškim mučenjima, no ona je preživjela još tri dana, a tijekom toga vremena navodno je mnoge obratila na kršćanstvo.

Sveta Cecilija posebno je povezana s glazbom zbog legende prema kojoj je, dok su je mučili, čula "glazbu nebeskih anđela". Stoga je postala zaštitnica glazbenika, zborova i svih onih koji se bave glazbenom umjetnošću. U srednjem vijeku umjetnici su je često prikazivali s glazbenim instrumentima, poput orgulja ili violine.

Baby Lasagna nedavno je odgodio koncert u Novom Sadu. Više o tome pisali smo OVDJE.



Stao je i na ludi kamen sa svojom Elizabetom, a fotografije s vjenčanja pogledajte OVDJE.

