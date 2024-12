Prezgodni Nathan iz hit-serije 2000-ih nestao je s TV ekrana, a evo kako izgleda danas s pokojom sijedom!

James Lafferty proslavio se u seriji ''One Tree Hill'' 2000-ih, a otad nije ostvario zapaženije uloge.

James Lafferty je američki glumac, redatelj i producent, najpoznatiji po ulozi Nathana Scotta u popularnoj tinejdžerskoj dramskoj seriji "One Tree Hill".

Njegov glumački put započeo je još u djetinjstvu, a već kao tinejdžer ostvario je prve značajne uloge u televizijskim serijama i filmovima.

Jamesova karijera doživjela je veliki uspon kad je 2003. godine dobio ulogu Nathana. Nathan Scott je bio talentirani košarkaš i buntovni sin u obitelji Scott, čije su veze s bratom Lucasom (kojeg je glumio Chad Michael Murray) i suprugom Haley (Bethany Joy Lenz) bile ključne za razvoj radnje. Njegov lik je prošao nevjerojatan razvoj – od arogantnog tinejdžera do zrelog obiteljskog čovjeka i uzornog oca.

Kroz seriju, Lafferty je pokazao izniman glumački talent, osobito u emocionalno zahtjevnim scenama, koje su često bile povezane s njegovim likom i njegovim izazovima u obitelji, braku i profesionalnoj košarkaškoj karijeri. Njegova interpretacija Nathana Scotta učinila ga je jednim od omiljenih likova među obožavateljima serije.

Osim što je glumio, Lafferty je s vremenom preuzeo i režiju nekoliko epizoda "One Tree Hilla", što je naglasilo njegov svestran talent i kreativnu viziju.

Nakon završetka serije 2012., Lafferty je nastavio raditi u industriji zabave. Glumio je u projektima poput serije "Underground" i filma "Small Town Crime", a okušao se i kao producent i redatelj. Zajedno s kolegom iz serije, Stephenom Collettijem, stvorio je seriju "Everyone Is Doing Great", koja istražuje izazove bivših zvijezda tinejdžerske televizije.

Svoj privatan život kroz sve ove godine uspio je zadržati u tajnosti. Velik dio vremena posvećuje humanitarnim inicijativama, često sudjelujući u sportskim događajima za prikupljanje sredstava za razne dobrotvorne svrhe.

Zaručen je za glumicu Alexandru Park, koju je upoznao tijekom zajedničkog rada na seriji "The Royals."

Danas ima 39 godina, dobio je pokoju sijedu, ali se zato fizički odlično drži te i dalje na njega padaju brojne dame u njegovom prisustvo.

Koliko se promijenio od serije i kako izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

