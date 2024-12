Supruga predsjednika Milanovića prvi put progovorila o njihovu braku: ''Kad je Zoran ušao u svijet politike, moj prvi instinkt...''

Sanja Musić Milanović otkrila je ponešto o svom braku sa Zoranom Milanovićem i njihovim sinovima.

Prva dama Hrvatske Sanja Musić Milanović dala je veliki intervju za magazin Hello!, u kojem je otkrila detalje iz života predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

O svom životu inače je vrlo tajanstvena, ali sad je, između ostalog, otkrila kako usklađuje privatno i poslovno, ali i kako je biti supruga predsjednika države.

''Kada je Zoran ušao u svijet politike, naša su djeca bila zaista malena – naš mlađi sin imao je nepune tri godine. Moj prvi instinkt i majčinski nagon bio je zaštititi djecu i omogućiti im da u tim, ne baš uobičajenim, okolnostima unutar naša četiri zida žive obične živote. Medije smo zamolili da ne objavljuju fotografije naše djece i moram zaista zahvaliti novinarima što su za to imali razumijevanja. Danas su naša djeca punoljetni ljudi koji se razvijaju na nekim svojim putovima. Marko je student i sportaš, državni i europski medaljaš u hrvanju, a Jakov, naš stariji sin, koji je završio studij u Nizozemskoj i postao magistar europskog ekonomskog prava, odlučio je da se želi vratiti u Hrvatsku i ovdje raditi i pridonositi. Mene to jako veseli, ne samo zbog toga što mi je kao majci, naravno, drago da su mi djeca i obitelj blizu već i zato što mi je drago vidjeti da smo na djecu prenijeli nešto što nam je jako važno, a to je svijest o ulaganju u javno dobro i razvoj zajednice'', ispričala je ponosno o svojim sinovima.

Kako Marko i Ante Jakov izgledaju, pogledajte OVDJE.

Sanja je podrška svojem suprugu već više od 30 godina, upoznali su se još 1991. godine na jednom kućnom dočeku Nove godine kod prijatelja, nakon čega su već za nekoliko tjedana i službeno postali par. Vjenčali su se 1994. godine.

''U jednom od svojih prvih intervjua Zoran je rekao da smo nas dvoje zapravo jako slični iako nam je nastup dosta različit. I to je istina. Međusobno smo si uvijek podrška'', rekla je za Hello!.

Otkako je postao predsjednik, Sanja se u dosta toga morala prilagoditi.

''Pokušavam balansirati između svih svojih uloga. Nekad se osjećam uspješnije, a nekad manje uspješno. Prve dvije godine osjećala sam se izrazito uspješno u tom pogledu i mislila sam da sve stižem. Međutim, kad je završila pandemija, shvatila sam da to ipak nije realno stanje stvari jer je bilo lakše posložiti obveze kada je bilo manje javnih događanja. Iako formalno institut prve dame ne postoji, ipak osjećam da postoje određena očekivanja od mene u tom pogledu i trudim se ispuniti ih najbolje što mogu u danim okolnostima'', dodala je.

Uskoro se održavaju i predsjednički izbori, a sve o kandidatima i datumu izbora pročitajte OVDJE.

Tko je pak samozatajna supruga premijera Andreja Plenkovića, pogledajte OVDJE.

