Znate li koga ljubi ovaj zgodni miljenik žena? Prije nego što se smirio s njom i postao obiteljski čovjek, pratile su ga afere i preljubi

Prije nego što se Chad smirio sa Sarah, pratile su ga brojni preljubi i afere. Par je zajedno već 10 godina, a zajedno imaju troje djece.

Chada Michaela Murrayja gledatelji ispred malih ekrana poznaju iz serije "One Tree Hill", gdje je utjelovio košarkaša i srcolomca Lucasa Scotta. Šarmantnim osmijehom i karizmom već je tada zaludio brojne pripadnice ljepšeg spola.

Glumac, kojemu je sada 43 godine, pojavio se u božićnom filmu "The Merry Gentleman" i samo potvrdio svoj status miljenika brojnih žena. Više o prvim reakcijama na film pročitajte OVDJE.

Ali dame, on je sretno zauzet. Naime, Chad već godinama ljubi lijepu glumicu Sarah Roemer.

Par se upoznao na snimanju televizijske serije "Chosen" 2014. godine, a nekoliko mjeseci kasnije počelo se šuškati da su se vjenčali i da očekuju svoje prvo zajedničko dijete. Glasine su se pokazale točnima, a danas par ima sina i dvije kćeri.

Prije nekoliko mjeseci Chad je za The Hollywood Reporter izjavio da mu je najvažnije biti uz svoju obitelj.

"Dolazim s posla kući i igram se s djecom. E sad, je li to dodatni posao za mene tako da ne mogu biti usredotočen samo na 'Sullivan‘s Crossing'? Da, ali to samo znači da moram bolje rasporediti svoje vrijeme i shvatiti kako ću sve ovo riješiti. Što se mene tiče, ne bih ovo mijenjao ni za što. Bez obzira na količinu uspjeha, to mi nije važno. Ovo nadmašuje sve", rekao je Murray, koji svoju obitelj vodi sa sobom gdje god ima snimanja.

Sarah iza sebe ima bogat glumački opus. Pojavila se u filmovima "Paranoja", "Hachiko - priča o psu" i seriji "The Event". Često na društvenim mrežama dijeli idilične obiteljske trenutke u kojima Chada možemo vidjeti u sasvim drugačijoj ulozi. Prije nekoliko tjedana proslavili su i 10. godišnjicu braka, a Sarah je tu prigodu obilježila emotivnom objavom s nekoliko fotografija.

"Sretna ti 10. godišnjica, Chad. Osjećam se kao da je ovo vrijeme prošlo prebrzo. Kako je već prošlo 10 godina?! Bilo je više nego što sam ikada mogla sanjati. Volim našu obitelj cijelim srcem i dušom. Hvala ti na najljepših 10 godina zajedno. Ti si nevjerojatan suprug, otac, najbolji prijatelj i još toliko, toliko više. Volim te zauvijek. Neizmjerno sam zahvalna što dijelim ovaj prekrasan život s tobom i našom djecom. Najbolje desetljeće dosad. Jedino bih voljela da mogu usporiti vrijeme," napisala je na Instagramu.

Chad je bio i na glasu preljubnika jer je navodno njegov ljubavni život u prošlosti bio pun afera i skandala.

Chad i Sarah nikada javno nisu objavili kako se njihova djeca zovu, a i kada objavljuju fotografije skrivaju im lica.

Prije Sarah, zgodni glumac kratko je vrijeme proveo u braku s kolegicom iz One Tree Hilla, Sophijom Bush, s kojom se upoznao na snimanju spomenute serije. Vjenčali su se 2005. godine, ali samo pet mjeseci kasnije Sophia je podnijela zahtjev za poništenje braka. Tada je priznala medijima da se osjećala potpuno slomljenom jer je smatrala da se nikada neće razvoditi.

"Bili smo glupi klinci koji uopće nisu trebali biti ni u vezi, a kamoli u braku," izjavila je Sophia 2018. godine. Chad je godinama kasnije priznao da ga je razvod duboko pogodio te da je mislio kako nikada više neće voljeti.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Svi su gledali u glumičine brutalne noge, koje je istaknula kožna mini haljina: "Kao da ju je sama Afrodita isklesala!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Violeta iz Boljeg života u 63. godini pokazala opaki dekolte i uzak struk, izgleda bolje nego u danima najveće slave!

Što radi Blanka Vlašić nakon drame s mužem? Izgleda da nije sve toliko zabrinjavajuće, ima jedna novost!

Od sljedeće godine princ George morat će se držati strogog pravila kraljevske obitelji, za to postoji i logičan razlog!



Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se vječito nervozne mame iz Malcolma u sredini? Ima 68 godina i ponosno ističe svoje sijede!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kako izgleda jedina kći Tome Zdravkovića? Rijetko ju možemo vidjeti jer je sreću potražila izvan Balkana!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je Ante Ramljak? U tajnosti se oženio zanosnom Splićankom, a bio je povezan i s Agrokorom